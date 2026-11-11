هشدار جمعیت الوفاق به رژیم آل خلیفه درباره محاکمه ظالمانه علمای دین

جمعیت وفاق ملی بحرین نسبت به خطر صدور احکامی سنگین علیه علمای شیعه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش «جمعیت وفاق ملی بحرین»، مؤسسه ملی حقوق بشر این کشور با نادیده گرفتن تخلفات گسترده و آشکار در روند محاکمه علمای دینی، به دنبال تطهیر و توجیه این دادگاه‌های سیاسی است، اقدامی که فعالان حقوقی نسبت به آن هشدار داده و آن را زمینه‌سازی برای صدور احکام ظالمانه در ۲۲ نوامبر (1 آذر) می‌دانند. به نوشته جمعیت وفاق ملی بحرین، این نهاد مدعی استقلال، عملاً به ابزاری برای تأیید روایت رسمی حکومت تبدیل شده و هیچ موضعی در قبال شکنجه‌های جسمی و روحی، اعترافات اجباری زیر فشار و ساختگی بودن اتهامات وارده به علما اتخاذ نکرده است. این نهاد وابسته تلاش می‌کند با روش‌های فریبکارانه از برانگیخته‌شدن افکار عمومی جلوگیری کند و با تن دادن به نقش دیکته‌شده از سوی حاکمیت، در قبال صدور هرگونه حکم ناعادلانه‌ای در تاریخ ۲۲ نوامبر به‌طور کامل مسئول و پاسخگو خواهد بود.