جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ از آغاز پویش «کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید» در سطح شهر تهران از روز دوشنبه ۲۵ آبان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این طرح طی چهار سال به کاشت یک میلیون نهال در پایتخت می‌رسد.

سردار محمود توکلی، جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ روز چهارشنبه (20 آبان) در نشست خبری پویش ۳۱۳ هزار نهال امید که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در ابتدای سال بر کاشت نهال امید افزود: بر همین اساس سپاه تهران بر آن شد که حرکتی را در چارچوب درختکاری و توسعه فضای سبز در سطح تهران و سپس سایر استانها کلید بزند.

وی هدف از اجرای این طرح را «امیدآفرینی، ایجاد نشاط در جامعه، پاسداشت محیط زیست و فضای سبز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا» عنوان کرد.

جانشین فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه این حرکت از روز دوشنبه ۲۵ آبان در محلات، مدارس، بوستان‌های تهران آغاز می‌شود، گفت: حدود ۱۳۰ قطعه برای آغاز کار انتخاب شده است. این کار تا پایان سال ادامه دارد و مستمر خواهد بود؛ طی چهار سال نیز کاشت یک میلیون نهال در قالب این طرح در سطح تهران هدفگذاری شده است.

سردار توکلی افزود: شهروندان همچنین می‌توانند در بازوی طراحی‌شده در سکوی «بله» ثبت‌نام کنند و برای اختصاص یک یا چند نهال در یکی از قطعات آماده‌شده در محله و منطقه خود، به نیت افرادی که در نظر دارند، اقدام کنند؛ غرس نهال نیز توسط خودشان در همان محل انجام می‌شود.

وی درباره زمان‌بندی مراسم افتتاحیه، اظهار کرد: این مراسم روز دوشنبه ۲۵ ماه جاری از صبح تا شب ادامه دارد، زیرا پهنه‌های مختلفی برای اجرای این کار در نظر گرفته شده است؛ بخشی از پهنه‌ها با ساعات صبحگاهی تناسب دارد، مانند مدارس و داخل محله‌ها و بخشی دیگر شامل بوستان‌ها، ادارات و کارخانه‌های است. در هر نقطه‌ای از جغرافیای شهر تهران که زمین بایری وجود داشته باشد و برای غرس نهال مناسب باشد، این کار در داخل دستگاه‌های مختلف انجام

می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه بخش دیگری از برنامه در عصر اجرا می‌شود، افزود: مساجد عمدتاً برنامه عصرگاهی دارند و بخشی از بوستان‌ها نیز در نوبت عصر میزبان شهروندان خواهند بود. نکته مهم آن است که در میادین و تجمعات شبانه نیز، در صورت وجود فضای مناسب در کنار میدان، غرس نهال در ساعات پایان روز و شب به دست همان مردمی که در آن میدان گرد آمده‌اند انجام خواهد شد.

سردار توکلی با تاکید بر فراهم شدن زمینه مشارکت همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف مردم، تصریح کرد: دانش‌آموزان، اهالی محلات، مساجد، اقشار مختلف اجتماعی، مهندسان، جامعه پزشکی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، کارخانجات، اصناف مختلف و مردم کوچه و بازار می‌توانند در این برنامه شرکت کنند و این عمل صالح را به نیت شهدا و اموات خود رقم بزنند.

وی درباره پلاک اختصاصی نهال‌ها، توضیح داد: هر پلاکی که به هر نهال اختصاص می‌یابد پس از غرس دو تکه می‌شود؛ یک تکه روی نهال باقی می‌ماند و تکه دیگر به صاحب نهال تحویل داده می‌شود تا هم یادگاری باشد و هم بر اساس کد آن، وضعیت نهال در منطقه غرس‌شده پیگیری شود.

جانشین فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ از حضور خانواده‌های شهدا در مراسم افتتاحیه خبر داد و گفت: خانواده‌های شهدای بزرگواری که نهال‌ها به نیت آنان غرس می‌شود، همراه با دیگر خانواده‌های شهید در محلات به این مراسم دعوت شده‌اند و با حضور خود، آن را مزین خواهند کرد. مسئولان شهری، کشوری و لشکری نیز در مراسم‌های مختلفی که در مناطق و در ۱۳۰ نقطه برگزار می‌شود، به فراخور حضور خواهند یافت.

سردار توکلی افزود: برخی قطعات به نام شهدای خاص نام‌گذاری می‌شود؛ برای نمونه در منطقه ۴، قطعه‌ای با ظرفیت ۳۱۳ نهال به نام شهدای دنا غرس خواهد شد و در این برنامه نیروی دریایی ارتش مشارکت ویژه‌ای خواهد داشت و سپاه و بسیج منطقه و شهرداری منطقه نیز کمک خواهند کرد.

به گفته وی، قطعه‌ای نیز به نیت شهدای دانش‌آموز، دختران و پسران شهید، در مدرسه شجره طیبه میناب اختصاص می‌یابد که بسیج دانش‌آموزی با همکاری آموزش و پرورش آن را پیگیری می‌کند؛ همچنین قطعه‌ای به نیت شهدای گمنامی که در روزهای آینده در تهران میزبان آنان خواهیم بود اختصاص پیدا می‌کند، چرا که صاحب این کشور شهدا هستند و ما مهمان آن‌ها هستیم.

جانشین فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ خاطرنشان کرد: قطعاتی نیز به نام شهدای شاخص جنگ تحمیلی و شهدایی که به صورت گروهی در حادثه‌ای به شهادت رسیده‌اند نام‌گذاری خواهد شد و اسامی مبارک آنان بر این قطعات نقش می‌بندد.

سردار توکلی ابراز امیدواری کرد که این سنت حسنه، توجه مردم را بار دیگر به محیط زیست، نگهداری درست از فضای سبز و توسعه آن جلب کند و حرکتی عمومی را رقم بزند.

وی درباره گونه‌های نهال گفت: انواع مختلفی از نهال‌ها آماده شده است. همان‌طور که می‌دانید، تهیه این حجم از نهال آماده برای کاشت در این فصل و در فصل‌های دیگر معمولاً کار سختی است؛ دوستان ما از استان‌های دیگر نیز پیگیری کردند و برای شروع کار تعداد قابل توجهی نهال آماده شده است.

جانشین فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ خاطرنشان کرد: نهال‌هایی که عرض شد، کارشناسان فضای سبز شهرداری تهران تأیید کرده‌اند که مناسب اقلیم تهران است.

به گزارش ایرنا، سردار توکلی با بیان اینکه عدد ۳۱۳ هزار نهال به مرور تا پایان سال باید محقق شود، گفت: امیدواریم با پیگیری همکاران و برخی مسئولان، نهال مورد نیاز تهیه و در اختیار قرار گیرد تا هر یک از این قطعات تکمیل شود. نهال‌هایی که در این قطعات کاشته و غرس می‌شود رایگان است و بابت آن از کسی پولی دریافت نمی‌شود.