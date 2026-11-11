فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۹۵۵
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

آغاز ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی ۱۴۰۵ از ابتدای آذر

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش زمان ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش وزارت آموزش و پرورش، میکائیل باقری با اشاره به اهمیت اعتکاف در فرایند تربیت دینی و معنوی دانش‌آموزان اظهار داشت: اعتکاف یکی از مؤثرترین موقعیت‌های تربیتی برای نسل نوجوان است که فرصت ارزشمندی برای خلوت با خداوند، خودشناسی، خودسازی، انس با قرآن و تقویت پیوند با مسجد فراهم می‌کند.
باقری با اشاره به استقبال چشمگیر دانش‌آموزان از اعتکاف در سال‌های گذشته افزود: این استقبال نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل نوجوان برای حضور در فعالیت‌های معنوی و هویت‌بخش است و ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با نیازها، علایق و اقتضائات این نسل را دوچندان می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه اعتکاف نباید به یک مراسم سه‌روزه محدود شود، ادامه داد: اعتکاف باید نقطه آغاز یک فرایند تربیتی مستمر باشد؛ فرایندی که با زمینه‌سازی و آماده‌سازی دانش‌آموزان آغاز شود، در فضای معنوی مسجد عمق یابد و پس از پایان مراسم نیز با استمرار ارتباط دانش‌آموزان با مسجد و فعالیت‌های تربیتی ادامه پیدا کند.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با دعوت از مدیران مدارس برای فراهم‌سازی زمینه برگزاری «اعتکاف مدرسه‌ای» اظهار داشت: انتظار می‌رود مدیران محترم با شناسایی ظرفیت‌های موجود، تعامل با مساجد و بهره‌گیری از همراهی اولیا، مربیان و تشکل‌های دانش‌آموزی، زمینه حضور هرچه بیشتر دانش‌آموزان را در این فرصت تربیتی فراهم کنند. همچنین ضروری است دانش‌آموزان فراتر از مخاطبان برنامه‌ها، در برنامه‌ریزی، اجرای فعالیت‌های فرهنگی، خدمت‌رسانی و پذیرش مسئولیت مشارکت فعال داشته باشند تا ضمن تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های کار گروهی، پس از اعتکاف نیز به‌عنوان کنشگران و مروجان فرهنگ معنویت در مدارس و مساجد نقش‌آفرینی کنند.
بر همین اساس، پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی سال ۱۴۰۵ در آستانه هفته قرآن، عترت و نماز از ابتدای آذرماه از طریق درگاه مای‌مدیو «my.medu.ir» با ورود به پنل دانش‌آموزی و انتخاب بخش «پرورشی و سلامت» و سپس «نورینو» انجام می‌شود.
از دانش‌آموزان علاقه‌مند دعوت شده است با ثبت‌نام در این برنامه معنوی، در این فرصت ارزشمند برای انس با خدا، خودسازی و تجربه مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی جمعی مشارکت کنند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

استارت نمی‌زنه!(گفت و شنود)

جیغ اصلاح‌طلبان  از برخورد قضائی با اغتشاشگران!

«بازدارندگی فعال» با مردم قهرمان و هوافضای مقتدر(یادداشت روز)

ایران قوی‌ترین حریفی است که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم دیده است

موشک‌های جدید ایران آماده شلیک، بدون محدودیت جغرافیایی

شگفتانه‌های موشکی «سیدمجیدِ نقطه‌زن» برای «ترامپِ لاف‌زن»

کنایه نمایندگی ایران به گروسی: پس محکوم‌کردن را هم بلدی!

کاسبان سازش  دوباره دست‌ به ‌کار شدند!

تعدادی از عوامل ترویج آشکار بی‌حجابی دستگیر شدند

گزارش تکان‌دهنده از گورهای جمعی داعش برای زنان و کودکان عراقی!