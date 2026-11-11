مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش زمان ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش وزارت آموزش و پرورش، میکائیل باقری با اشاره به اهمیت اعتکاف در فرایند تربیت دینی و معنوی دانش‌آموزان اظهار داشت: اعتکاف یکی از مؤثرترین موقعیت‌های تربیتی برای نسل نوجوان است که فرصت ارزشمندی برای خلوت با خداوند، خودشناسی، خودسازی، انس با قرآن و تقویت پیوند با مسجد فراهم می‌کند.

باقری با اشاره به استقبال چشمگیر دانش‌آموزان از اعتکاف در سال‌های گذشته افزود: این استقبال نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل نوجوان برای حضور در فعالیت‌های معنوی و هویت‌بخش است و ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با نیازها، علایق و اقتضائات این نسل را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه اعتکاف نباید به یک مراسم سه‌روزه محدود شود، ادامه داد: اعتکاف باید نقطه آغاز یک فرایند تربیتی مستمر باشد؛ فرایندی که با زمینه‌سازی و آماده‌سازی دانش‌آموزان آغاز شود، در فضای معنوی مسجد عمق یابد و پس از پایان مراسم نیز با استمرار ارتباط دانش‌آموزان با مسجد و فعالیت‌های تربیتی ادامه پیدا کند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با دعوت از مدیران مدارس برای فراهم‌سازی زمینه برگزاری «اعتکاف مدرسه‌ای» اظهار داشت: انتظار می‌رود مدیران محترم با شناسایی ظرفیت‌های موجود، تعامل با مساجد و بهره‌گیری از همراهی اولیا، مربیان و تشکل‌های دانش‌آموزی، زمینه حضور هرچه بیشتر دانش‌آموزان را در این فرصت تربیتی فراهم کنند. همچنین ضروری است دانش‌آموزان فراتر از مخاطبان برنامه‌ها، در برنامه‌ریزی، اجرای فعالیت‌های فرهنگی، خدمت‌رسانی و پذیرش مسئولیت مشارکت فعال داشته باشند تا ضمن تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های کار گروهی، پس از اعتکاف نیز به‌عنوان کنشگران و مروجان فرهنگ معنویت در مدارس و مساجد نقش‌آفرینی کنند.

بر همین اساس، پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی سال ۱۴۰۵ در آستانه هفته قرآن، عترت و نماز از ابتدای آذرماه از طریق درگاه مای‌مدیو «my.medu.ir» با ورود به پنل دانش‌آموزی و انتخاب بخش «پرورشی و سلامت» و سپس «نورینو» انجام می‌شود.

از دانش‌آموزان علاقه‌مند دعوت شده است با ثبت‌نام در این برنامه معنوی، در این فرصت ارزشمند برای انس با خدا، خودسازی و تجربه مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی جمعی مشارکت کنند.