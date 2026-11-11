مشهد- خبرنگار کیهان:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: تولید محصول زعفران استان در سال زراعی جاری افزون بر ۲۰۰ میلیارد دلار ارزآوری به همراه دارد.

به گزارش ایرنا، علی‌اصغر امانیان در جلسه تودیع و معارفه مدیران جهاد کشاورزی تایباد افزود: خراسان‌رضوی با سطح زیر کشت ۱۰۰ هزار هکتار محصول اقتصادی زعفران رتبه نخست کشور و جهان را دارد.

وی اظهار کرد: امسال و در پایان فصل برداشت این محصول، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۶۰ تن زعفران خشک برداشت و روانه بازار مصرف کشور و جهان شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ضوی ادامه داد: کشتزارهای مستعد شهرستان‌های زاوه، تربت‌حیدریه و تایباد بیشترین سطح زیر کشت زعفران استان را دارند.

امانیان با اشاره به الگوی کشت محصول گندم و جو در اراضی خراسان‌رضوی تصریح کرد: کشت ۱۳۶ هزار هکتار گندم آبی، ۱۳۳ هزار هکتار گندم دیم و ۱۲۱ هزار هکتار جو آبی و دیم در این استان طی سال زراعی جاری پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، هم اینک ۱۰۰ درصد بذر مورد نیاز کشت گندم و جو آبی در استان تأمین شده و در تأمین انواع کودهای شیمایی مورد نیاز کشاورزان نیز هیچ‌گونه کمبودی گزارش نشده است.

امانیان گفت: شهرستان‌های نیشابور، قوچان، چناران، مشهد، کلات، درگز و تایباد بیشترین سطح زیر کشت محصولات دیم استان خراسان‌رضوی را دارند.

وی با بیان اینکه تابستان امسال ۴۲۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شد، گفت: ۹۸ درصد مطالبات گندمکاران استان در حال حاضر پرداخت شده است.

فرماندار تایباد نیز گفت: این خطه مرزی با ۴۳ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی یکی از قطب‌های کشاورزی خراسان‌رضوی به‌شمار می‌رود.

حسین جمشیدی افزود: اشتغال ۸۵ درصد جمعیت این شهرستان به بخش کشاورزی و دامپروری وابسته است و هفت هزار بهره‌بردار در این حوزه فعالیت دارند.