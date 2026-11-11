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کد خبر: ۳۴۱۹۵۳
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۳
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تفاهم‌نامه حج تمتع ۱۴۰۶ میان ایران و عربستان امضا شد

رئیس سازمان حج و زیارت ایران و وزیر حج و عمره عربستان با امضای تفاهم‌نامه حج ۱۴۰۶، چارچوب همکاری‌های دو کشور برای اعزام زائران ایرانی را مشخص کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، این تفاهم‌نامه در دیدار علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، و محمد توفیق الربیعه، وزیر حج و عمره عربستان، به امضا رسید.
در این دیدار، دو طرف ضمن تأکید بر اهمیت تسهیل امور اجرایی، خدماتی و رفاهی زائران، درباره راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به حجاج بیت‌الله‌الحرام گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. رشیدیان در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از عزت، کرامت، امنیت و سلامت زائران ایرانی اظهار داشت: تمامی اقدامات، برنامه‌ها و مراسم مربوط به حج آینده، با حفظ چارچوب و روال اجرایی سال گذشته دنبال خواهد شد. این موضوع نیز با تأیید وزیر حج و عمره عربستان مورد توافق قرار گرفت.
وزیر حج و عمره عربستان نیز ضمن قدردانی از حضور هیئت ایرانی، بر اهمیت همکاری‌های سازنده و هماهنگی‌های دوجانبه برای فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به حجاج تأکید کرد.
با امضای این تفاهم‌نامه، چارچوب همکاری‌های دو کشور برای برگزاری حج تمتع ۱۴۰۶ مشخص شده و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی سازمان حج و زیارت برای اعزام زائران ایرانی وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

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