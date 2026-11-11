وزارت اطلاعات از انهدام هسته‌ عملیاتی گروهک تروریستی تجزیه‌طلب در کرمانشاه خبرداد و افزود: همچنین ۳ عضو یک تیم قاچاق سلاح و مهمات جنگی برای عملیات‌های تروریستی، هنگام ورود از اقلیم کردستان، شناسایی و دستگیر شدند.

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استحضار شهروندان گرامی می‌رساند در تداوم اشراف و مقابله اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات‌کل اطلاعات کرمانشاه، البرز و تهران، نسبت به تحرکات مزدوران و عناصر وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونیستی، تعداد ۵ عنصر تروریست تجزیه‌طلب و ۳ قاچاقچی سلاح جنگی شناسایی و دستگیر شدند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: تروریست‌های دستگیر‌شده، در کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز با اقدامات داعش‌گونه خود، نقش مهمی در تخریب اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت در این استان‌ها داشتند. همچنین ۳ عضو یک تیم قاچاق سلاح و مهمات جنگی برای عملیات‌های تروریستی، هنگام ورود از اقلیم کردستان، شناسایی و دستگیر شدند. از این تیم قاچاق سلاح، تعداد ۵٠ قبضه سلاح کلت کمری و ۱٠٠ تیغه خشاب کشف و ضبط گردید.

وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: در پایان ضمن تشکر مجدد از شهروندان گرامی برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایرانی بله، ایتا، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.