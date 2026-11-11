مجوز عملیات در هر جغرافیا برای پاسخ به حمله دشمن صادر شده است

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رهبر بزرگوارمان با فرمانی که به نیروهای مسلح مبنی بر آمادگی عملیات در هر جغرافیا و هر موقعیت لازم، بدون محدودیت صادر کردند، دست نیروهای مسلح را برای پاسخ به دشمن

باز گذاشتند. با این مجوز، اگر کوچک‌ترین خطایی از دشمن سر بزند، نیروهای مسلح می‌توانند در هر نقطه از جغرافیای جهان که تصمیم بگیرند و اراده کنند، پاسخ مقتضی را به دشمن

بدهند.

سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه(20 آبان ماه) در یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل در چرداول استان ایلام اظهار کرد: یادواره‌ها و اجتماعاتی که یاد شهیدان را زنده می‌کند، دل‌های ما را احیا می‌کند و ما را به صراط مستقیم هدایت می‌کند و تضمین‌کننده جامعه طیبه است.

وی افزود: همین درس‌ها بود که رشادت را به رزمندگان ما داد و توانستند اتفاقی را رقم بزنند که در تاریخ سابقه ندارد.

سردار نقدی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدرت تسلیحاتی دنیا، رژیم صهیونیستی را به کمک گرفت و به کشور ما حمله کرد و شکست خورد و این مدیون درس‌هایی است که جوانان این کشور از شهدا آموختند.

وی خاطرنشان کرد: همان مردان دلیری که در روزهای ناباوری و اشغال بخشی از سرزمین‌مان دل به دریا زدند، با امکانات محدود عشایری خط دشمن را شکستند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: آنان اولین عملیات تهاجمی دفاع مقدس هشت‌ساله را رقم زدند و میمک را آزاد کردند.

وی ادامه داد: میمک جایی بود که دشمن به آن اهمیت زیادی می‌داد، چون نزدیک‌ترین نقطه مرزی ما به بغداد بود و از تسلط ما بر آن وحشت داشت.

سردار نقدی افزود: این مرز به دست عشایر غیور آزاد شد و ما بر سرزمین بین‌النهرین مشرف شدیم و رعب و وحشتی در دل دشمن افتاد.

وی تصریح کرد: این شهدا نشان دادند که با امکانات ناچیز و عده کم می‌توان بر بزرگ‌ترین ارتش‌ها پیروز شد و مردان ایل خزل قهرمانانه این پیروزی را رقم زدند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: همین درس‌ها نسل به نسل و سینه به سینه، جوان امروز ما را برای ایستادگی در برابر ابرقدرت‌ها آماده کرد.

وی گفت: امروز دنیا از حرکت رزمندگان ما حیرت‌زده است و شما در این نبرد پیروز شدید و مهم‌ترین گواه این پیروزی، خود ملت آمریکا بود که در انتخابات اخیر، شکست فرمانده خود را شهادت داد.

جمهوری اسلامی امروز قوی‌تر از پیش است

سردار نقدی ادامه داد: دشمن در سرنگونی نظام که هدف اصلی‌اش بود شکست خورد و در تجزیه ایران که هدف دیگرش بود ناکام ماند و نظام جمهوری اسلامی مقتدرتر شد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: به کاغذ و امضای آمریکا نمی‌توان دل بست و تنها تضمین عملی می‌تواند مبنای توافق باشد.

وی افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، جمهوری اسلامی چون ققنوسی از میان خاکستر خود برخاست و قوی‌تر از گذشته پرواز کرد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی در همه شاخص‌های قدرت، توانمندتر از زمستان گذشته و پیش از آغاز تهاجم دشمن است و ملت ما یکپارچگی خود را حفظ کرد.

وی خاطرنشان کرد: همه اقوام ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند و در هر جای دنیا که قدم می‌گذارند، سربلند هستند و مردم دنیا آنان را تحسین می‌کنند.

مجوز عملیات در هر جغرافیا صادر شده است

وی ادامه داد: رهبر بزرگوارمان با فرمانی که به نیروهای مسلح مبنی بر آمادگی عملیات در هر جغرافیا و هر موقعیت لازم، بدون محدودیت صادر کردند، دست نیروهای مسلح را برای پاسخ به دشمن باز گذاشتند.

سردار نقدی افزود: با این مجوز، اگر کوچک‌ترین خطایی از دشمن سر بزند، نیروهای مسلح می‌توانند در هر نقطه از جغرافیای جهان که تصمیم بگیرند و اراده کنند، پاسخ مقتضی را به دشمن بدهند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: خدا را شکر می‌کنیم که با این فرمان چنین موقعیتی برای نیروهای مسلح فراهم شده است. دشمن حتماً خواهد دید که اگر دست از پا خطا کند و بخواهد دوباره سرکشی کند، ضربات کشنده‌ای را در نقاط مختلف جهان دریافت خواهد

کرد.

سیاستمداران آمریکایی پیام مردم را دریافت کرده‌اند

وی گفت: پیروزی ملت ایران فقط ناکام گذاشتن دشمن در سرنگونی نظام و تجزیه کشور یا ضربه زدن به پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آن‌ها نبود. شما پیروزی بزرگ‌تری به دست آوردید؛ گفتمان و تفکر خود را بر دنیا غلبه دادید.

سردار نقدی گفت: رئیس‌جمهور آمریکا در صبح انتخابات اخیر اعلام کرد که از امسال دیگر کمک چهار میلیارد دلاری سالانه به رژیم صهیونیستی را نخواهیم داد. چرا چنین حرفی می‌زند؟ چون به او خبر داده‌اند که مردم آمریکا علیه اسرائیل هستند و طرف فلسطین را گرفته‌اند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: این پیروزی بزرگ شماست؛ نتیجه راهپیمایی‌های روز قدس و همین یادواره‌هایی است که برگزار کردید. پیام پرچم‌های فلسطین که امروز در دست شماست، دنیا را فتح کرده و به دل آمریکا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، وی افزود: امروز سیاستمداران آمریکایی می‌دانند که برای رأی آوردن باید از فلسطین دفاع کنند و با اسرائیل مخالفت کنند. گفتمان شما و گفتمان تمدنی شما امروز غلبه پیدا کرده و این از همه پیروزی‌ها بزرگ‌تر است.