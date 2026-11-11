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کد خبر: ۳۴۱۹۵۰
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۳
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دومین شب عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از سوی رهبر انقلاب برگزار شد

دومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها از سوی رهبر معظم انقلاب در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد.
دومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد؛ این مراسم که از سوی حضرت آیت‌الله العظمی امام سیّد مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، با اقامۀ نماز مغرب و عشاء آغاز شد و تا پیش از ساعت برگزاری تجمعات شبانه امت مبعوث ادامه 
یافت.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین علی علیزاده در دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه در زینبیه به ایراد سخنرانی پرداخت و حنیف طاهری روضه و نوحه خواند.

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