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کد خبر: ۳۴۱۹۴۹
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۳
سرویس کیهان » اخبار
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قابل اعتماد نبودن آمریکا(درمکتب امام)

خدای تبارک و تعالی این ملت‌ها را توجه بدهد به این مسائل، و این دولت‌هایی که‌ در کشورهای اسلامی هستند از خواب بیدار کند. اینها گمان می‌کنند که اسرائیل پشت و پناه آنها هست که کمک به او می‌کنند... یا آمریکا پشت و پناه است، آمریکا از شما نفت می‌خواهد و آمریکا از شما نفع می‌خواهد و می‌خواهد شما بازار باشید برای او... والّا در آنجایی که شما گرفتار بشوید هیچ یک از اینها به داد شما نخواهند رسید؛ آنها آن وقت می‌گویند ما اینها را نمی‌شناسیم.
صحیفه امام؛ ج18؛ ص127 | جماران؛ 27 شهریور 1362

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