تاوان «متا» برای تأخیر در اجرای دستورات قضایی

دادگاه عالی انتخابات برزیل، متا را به‌دلیل تأخیر در اجرای دستورات قضایی و ارائه اطلاعات ناقص درباره عملکردش در انتخابات، به پرداخت ۱.۳۴ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، دادگاه عالی انتخابات برزیل، متا را به‌دلیل پاسخ‌گویی ناقص و تأخیر در اجرای دستورات قضایی مرتبط با انتخابات، ۷.۵ میلیون رئال (حدود ۱.۳۴ میلیون دلار) جریمه کرد. این پرونده با شکایت ائتلاف انتخاباتی لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا آغاز شد. شاکیان مدعی بودند عملکرد فیس‌بوک در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، از جمله نحوه مدیریت محتوا و محدودسازی برخی مطالب انتخاباتی، با جانبداری همراه بوده است. دادگاه در بررسی این پرونده، نحوه مقابله متا با حساب‌های جعلی، محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی و انتشار مطالب انتخاباتی را نیز مورد توجه قرار داد. با این حال، محور اصلی جریمه، همکاری ناکافی این شرکت با دستگاه قضایی و ارائه ناقص یا دیرهنگام اطلاعات درخواستی بود.