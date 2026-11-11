فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۹۴۶
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
برزیل

تاوان «متا» برای تأخیر در اجرای دستورات قضایی

دادگاه عالی انتخابات برزیل، متا را به‌دلیل تأخیر در اجرای دستورات قضایی و ارائه اطلاعات ناقص درباره عملکردش در انتخابات، به پرداخت ۱.۳۴ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، دادگاه عالی انتخابات برزیل، متا را به‌دلیل پاسخ‌گویی ناقص و تأخیر در اجرای دستورات قضایی مرتبط با انتخابات، ۷.۵ میلیون رئال (حدود ۱.۳۴ میلیون دلار) جریمه کرد. این پرونده با شکایت ائتلاف انتخاباتی لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا آغاز شد. شاکیان مدعی بودند عملکرد فیس‌بوک در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، از جمله نحوه مدیریت محتوا و محدودسازی برخی مطالب انتخاباتی، با جانبداری همراه بوده است. دادگاه در بررسی این پرونده، نحوه مقابله متا با حساب‌های جعلی، محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی و انتشار مطالب انتخاباتی را نیز مورد توجه قرار داد. با این حال، محور اصلی جریمه، همکاری ناکافی این شرکت با دستگاه قضایی و ارائه ناقص یا دیرهنگام اطلاعات درخواستی بود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

استارت نمی‌زنه!(گفت و شنود)

جیغ اصلاح‌طلبان  از برخورد قضائی با اغتشاشگران!

«بازدارندگی فعال» با مردم قهرمان و هوافضای مقتدر(یادداشت روز)

ایران قوی‌ترین حریفی است که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم دیده است

موشک‌های جدید ایران آماده شلیک، بدون محدودیت جغرافیایی

شگفتانه‌های موشکی «سیدمجیدِ نقطه‌زن» برای «ترامپِ لاف‌زن»

کنایه نمایندگی ایران به گروسی: پس محکوم‌کردن را هم بلدی!

کاسبان سازش  دوباره دست‌ به ‌کار شدند!

تعدادی از عوامل ترویج آشکار بی‌حجابی دستگیر شدند

گزارش تکان‌دهنده از گورهای جمعی داعش برای زنان و کودکان عراقی!