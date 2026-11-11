مجموعه نصیرالقرآن در مالزی با ظرفیت چاپ سالانه سه میلیون نسخه به ۳۰ زبان، علاوه‌بر گسترش دسترسی جهانی به قرآن، هنر خوشنویسی، تذهیب و نقش‌مایه‌های فرهنگی ملت‌های مختلف را در نسخه‌های قرآنی بازتاب می‌دهد.

به گزارش ایرنا از آسوشیتدپرس، مجموعه نصیرالقرآن در شهر پوتراجایا مالزی، روزانه حدود ۱۵ هزار نسخه قرآن چاپ می‌کند و با نظارت ۵۰ تا ۸۰ کارمند، ظرفیت تولید سالانه سه میلیون نسخه به ۳۰ زبان را دارد. این مجموعه پس از مجتمع چاپ قرآن ملک‌فهد در مدینه عربستان، دومین مرکز بزرگ چاپ قرآن در جهان به‌شمار می‌رود.

کارکنان این مرکز پیش از ورود به سالن چاپ باید وضو بگیرند. فرآیند تولید نیز با نظارت دقیق کارشناسانی انجام می‌شود که باید به زبان عربی مسلط باشند یا تمام قرآن را از حفظ بدانند. صفحات پس از بررسی رنگ و اصلاح خطاهای احتمالی، تا، دوخته و جلد می‌شوند و در مرحله پایانی نیز بازرسی و وزن‌کشی هر نسخه برای اطمینان از کامل‌بودن صفحات انجام می‌گیرد. ایده تأسیس این مجموعه به تلاش برای تولید قرآنی با هویت هنری مالزی بازمی‌گردد. این طرح در سال ۱۹۸۷ با همکاری دو نفر آغاز شد و تکمیل نخستین نسخه دست‌نویس آن ۱۰ سال زمان برد. عبداللطیف، رئیس بنیاد یایاسان رستو، هدف این پروژه را نشان دادن ظرفیت هنرمندان مالزیایی در کتابت و تولید قرآن عنوان کرده است. در این مجموعه، علاوه‌بر ترجمه قرآن به زبان‌های مختلف، از نقش‌مایه‌ها، گل‌ها و رنگ‌های الهام‌گرفته از فرهنگ کشورهای مختلف برای تزئین نسخه‌ها استفاده می‌شود. برای نمونه، تهیه نسخه چینی قرآن هفت سال طول کشید و استادان مسلط به زبان‌های چینی و عربی در تولید آن مشارکت داشتند. این مرکز نسخه‌های دست‌نویس ارزشمندی نیز تولید می‌کند؛ کتابت هر صفحه بین ۶ تا ۱۰ ساعت زمان می‌برد و تکمیل یک قرآن حدود ۶۰۰ صفحه‌ای ممکن است دو تا هفت سال طول بکشد. یکی از نسخه‌های تهیه‌شده برای نخست‌وزیر پیشین مالزی با ۳۰۲ طرح تزیینی، ۳۵ هزار رینگیت، معادل حدود هشت هزار و ۶۰۰ دلار، ارزش‌گذاری شده است. نصیرالقرآن علاوه‌بر فروش قرآن، نسخه‌هایی را به‌صورت رایگان در اختیار سازمان‌های غیردولتی برای توزیع خیریه قرار می‌دهد، مشروط بر اینکه این نسخه‌ها فروخته نشوند. مسئولان مجموعه نیز قصد دارند طی سال‌های آینده قرآن را به ۳۰ زبان دیگر ترجمه کنند تا دسترسی به این کتاب مقدس در میان فرهنگ‌های مختلف گسترش یابد.