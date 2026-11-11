پلیس سرکرده باند اخاذی در پوشش دلالی خودرو را دستگیر کرد

انجام معامله با ارعاب شهروندان و تهدید با سلاح، روایت جدیدی از جرایم اخاذی است. پلیس تهران می‌گوید که سرکرده یک باند مجرمانه در شهرک غرب را دستگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری سرکرده گروهی خبر داد که با پوشش دلالی خودرو، فروشندگان را در محدوده شهرک غرب تهدید و از آنان اخاذی می‌کردند.

بررسی گزارش‌های مردمی نشان می‌داد اعضای این گروه با کشاندن فروشندگان خودرو به محل‌های موردنظر خود و تنظیم اسناد و مدارک دارای ایراد، زمینه اختلاف و درگیری را فراهم می‌کردند و در برابر اعتراض شهروندان، به تهدید و ضرب‌وشتم متوسل می‌شدند تا جایی که در آخرین مورد، پس از مخالفت یکی از فروشندگان با خواسته‌های این افراد، متهمان با استفاده از سلاح گرم و تیراندازی هوایی، وی را تهدید و موجب ارعاب شهروندان شدند. در نهایت با ارجاع پرونده به پایگاه دوم پلیس اطلاعات، مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل حضور متهمان، سرکرده گروه را دستگیر و اقلام مرتبط با فعالیت مجرمانه را کشف کرده و شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.