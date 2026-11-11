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کد خبر: ۳۴۱۹۴۳
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۵
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توزیع ۴۲۹ بسته معیشتی میان خانواده زندانیان نیازمند شاهرودی

۴۲۹ بسته معیشتی میان خانواده زندانیان نیازمند شاهرودی با حضور رئیس سازمان زندان‌ها توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، هم‌زمان با چهاردهمین سفر استانی رئیس سازمان زندان‌ها به استان سمنان، با حضور آسیایی تعداد ۴۲۹ بسته معیشتی به ارزش مجموع ۹۴۹ میلیون تومان برای توزیع میان خانواده‌های نیازمند زندانیان در شاهرود اختصاص یافت.
این بسته‌های معیشتی با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار زندانیان و کمک به تأمین بخشی از نیازهای ضروری زندگی آنان تهیه شده است.
حمایت از این خانواده‌ها و توجه به وضعیت معیشتی آنان از جمله اقدامات حمایتی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده به شمار می‌رود.

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