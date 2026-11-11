فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۹۴۲
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

دادستانی تهران علیه زن مدعی روانشناسی که تحصیلات دانشگاهی هم نداشت اعلام جرم کرد

با انتشار یک فیلم در فضای مجازی که محتوای توهین‌آمیز داشت، دادستانی تهران ضمن احضار زن مدعی دارای تحصیلات روانشناسی پس از بررسی سوابق وی علیه او اعلام جرم کرد.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار یک محتوای فاقد سند و حاوی الفاظ توهین‌آمیز، دادستانی تهران ضمن دستور شناسایی فرد مورد اشاره دستور تحقیق در رابطه با ادعای کذب وی را صادر کرد.
با شناسایی فرد مورد اشاره و احضار وی به مرجع قضایی در گام ابتدایی مشخص شد زن مدعی دارای تحصیلات روانشناسی حتی سابقه تحصیلات دانشگاهی هم ندارد.
با انجام تحقیقات ابتدایی علیه فرد مورد اشاره که با دو حساب کاربری در فضای مجازی نزدیک به یک میلیون دنبال‌کننده داشت، اعلام جرم شده و پرونده قضایی برای او تشکیل شد.
به دستور قاضی پرونده حساب‌های کاربری متهم مسدود شده و رسیدگی به پرونده وی ادامه دارد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

استارت نمی‌زنه!(گفت و شنود)

جیغ اصلاح‌طلبان  از برخورد قضائی با اغتشاشگران!

«بازدارندگی فعال» با مردم قهرمان و هوافضای مقتدر(یادداشت روز)

ایران قوی‌ترین حریفی است که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم دیده است

موشک‌های جدید ایران آماده شلیک، بدون محدودیت جغرافیایی

شگفتانه‌های موشکی «سیدمجیدِ نقطه‌زن» برای «ترامپِ لاف‌زن»

کنایه نمایندگی ایران به گروسی: پس محکوم‌کردن را هم بلدی!

کاسبان سازش  دوباره دست‌ به ‌کار شدند!

تعدادی از عوامل ترویج آشکار بی‌حجابی دستگیر شدند

گزارش تکان‌دهنده از گورهای جمعی داعش برای زنان و کودکان عراقی!