صدور کیفرخواست نظام پزشکی برای پزشک بلاگر متخلف

سازمان نظام پزشکی تهران از صدور کیفرخواست برای پزشک بلاگری که در فضای مجازی اظهاراتی خلاف شئون اسلامی بیان کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، چند روز پیش یک پزشک متخصص زنان و زایمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی مدعی افزایش پدیده «مادران مجرد» شده است. در پی این موضوع دادستانی تهران پس از انتشار این مطلب، پزشک مورد اشاره را برای ارائه مستندات و توضیح درباره ادعای مطرح‌شده دعوت کرد و این پزشک نتوانست هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه کند؛ در نتیجه علیه او اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شد. همچنین صفحه مجازی او از دسترس خارج و اتهام «نشر اکاذیب و انتشار مطلب خلاف واقع» نیز به این پزشک تفهیم شده است.

اکنون فرشید بسطامی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تهران نیز از احضار و ارائه توضیحات این پزشک در پی انتشار اظهاراتی در فضای مجازی و صدور کیفرخواست برای وی خبر داد. بسطامی با اشاره به انتشار محتوایی از سوی این پزشک در شبکه اجتماعی اینستاگرام، گفت: در پی انتشار این محتوا، پزشک مورد نظر به سازمان نظام پزشکی تهران احضار شد و امروز توضیحات خود را ارائه کرد. وی افزود: در ادامه بررسی موضوع، از سوی معاونت انتظامی نظام پزشکی تهران برای این پزشک کیفرخواست صادر خواهد شد و پرونده مطابق روال قانونی و ضوابط مربوط پیگیری می‌شود.