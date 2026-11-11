در هفته سوم آبان، ۷۱ خبر جعلی تکذیب شد و مجموع بازدید تکذیبیه‌ها به ۱۹۷ میلیون رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس گزارش ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور در هفته سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، از میان ۱۸۴ خبر جعلی، شبهه‌برانگیز و گمراه‌کننده، ۷۱ مورد به‌طور رسمی تکذیب شده است و مجموع بازدید این تکذیبیه‌ها به ۱۹۷ میلیون و ۸۵۴ هزار بازدید رسیده است.

گزارش جدید ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور درباره وضعیت کمّی و کیفی اخبار جعلی و تکذیب‌شده در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ منتشر شد، در این بازه، از میان ۱۸۴ خبر جعلی، شبهه‌برانگیز و گمراه‌کننده شناسایی‌شده، ۷۱ مورد به‌طور رسمی تکذیب شد و مجموع بازدید این تکذیبیه‌ها به ۱۹۷ میلیون و ۸۵۴ هزار بازدید رسیده است. بررسی ۱۰ شایعه پربازدید این بازه نشان می‌دهد مجموع بازدید تکذیبیه‌ها و اصلاحیه‌های مرتبط، از مجموع بازدید خبرهای جعلی بیشتر بوده است. این شایعه‌ها عمدتاً موضوعاتی از سیاست خارجی و مذاکرات ایران و آمریکا تا عملکرد نهادهای حکومتی، مسائل اجتماعی و انتشار تصاویر و ویدئوهای غیرمستند را در بر می‌گرفتند.

تکذیبیه‌ها بیشتر از خبرهای جعلی دیده شدند

براساس این گزارش، ۱۰ خبر جعلی در مجموع حدود ۸۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بازدید داشته‌اند و مجموع بازدید تکذیبیه‌ها و اصلاحیه‌های مرتبط به حدود ۱۰۸ میلیون و ۶۰۰ هزار رسیده است؛ یعنی حدود ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار بازدید بیشتر، یا نزدیک به ۲۹ درصد بالاتر از بازدید خبرهای جعلی. میانگین بازدید هر خبر جعلی حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار و میانگین بازدید هر تکذیبیه یا اصلاحیه حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار بوده است. در هر ۱۰ مورد، بازدید ثبت‌شده برای تکذیبیه از بازدید خبر جعلی بیشتر بوده است. از نظر بازنشر نیز اختلاف چندانی میان دو گروه وجود نداشت؛ تکذیبیه‌ها در مجموع حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ بار و خبرهای جعلی حدود ۳۱ هزار و ۳۰۰ بار بازنشر شدند.

تکذیب سریع، اما ماندگاری چندروزه

برخی شایعه‌ها

بیشتر تکذیب‌ها با فاصله زمانی کوتاهی از انتشار اخبار جعلی منتشر شده‌اند. بر اساس داده‌های کلی این بازه، حدود ۸۶ درصد تکذیب‌ها طی یک روز و نزدیک به ۴۷ درصد نیز در سه ساعت یا کمتر منتشر شده‌اند.

در بررسی ۱۰ شایعه پربازدید، هفت مورد ظرف چند ساعت و سه مورد طی یک روز تکذیب شدند. سریع‌ترین تکذیب‌ها مربوط به ادعای ناکامی میانجیگری‌ها در مذاکرات ایران و آمریکا و ادعای دیدار محسن رضایی با جی‌دی ونس در دوحه بود که هر دو یک ساعت پس از انتشار تکذیب شدند. با این حال، خبرهای جعلی بین یک تا چهار روز در گردش بودند و میانگین ماندگاری آن‌ها به ۲.۲ روز رسید. چهار شایعه یک روز، یک شایعه دو روز، چهار شایعه سه روز و یک شایعه چهار روز در گردش بود. بیشترین ماندگاری به ویدئوی ساختگی درباره برداشت از حساب مردم به‌دستور رئیس قوه قضائیه اختصاص داشت.

سیاست خارجی و مذاکرات در کانون شایعه‌ها

میان موضوعات پرتکرار، شایعه‌های مرتبط با سیاست خارجی و مذاکرات ایران و آمریکا سهم قابل‌توجهی داشتند؛ از خبر جعلی دیدار محسن رضایی با جی‌دی ونس و ناکامی میانجیگری‌ها تا ادعای مذاکره بر سر بازگشایی تنگه هرمز به‌ازای آزادسازی ۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران. انتشار اخبار جعلی در روزنامه نیویورک تایمز درباره برنامه ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی و در روزنامه تایمز درباره توزیع قرص‌های یُد در مناطق مجاور مراکز هسته‌ای نیز در این فهرست قرار داشتند.

در حوزه داخلی نیز انتشار تصاویر غیرمستند از شنای مردم ایلام در آب‌گرفتگی خیابان‌ها و آب‌گرفتگی متروی تهران، اظهارات نادرست حمید رسایی درباره محکوم‌نشدن مدیران رسانه‌ها به‌دلیل نشر اکاذیب، ویدئوی ساختگی منتسب به رئیس قوه قضائیه و خبر جعلی حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی از جمله موارد بررسی‌شده بودند.

خبر جعلی توزیع قرص‌های یُد در مناطق مجاور مراکز هسته‌ای، با حدود ۱۰ میلیون و ۶۳۲ هزار بازدید، پربازدیدترین خبر جعلی این فهرست بود. تکذیب همین خبر جعلی نیز با حدود ۱۳ میلیون و ۷۵۳ هزار بازدید، در جایگاه نخست تکذیبیه‌ها قرار گرفت.

خبرگزاری‌ها و نهادهای دولتی

در تکذیب شایعه‌ها فعال بودند

میان رسانه‌های فعال در انتشار تکذیبیه‌ها، خبرگزاری‌های صداوسیما، مهر، تسنیم و میزان به‌ترتیب بیشترین نقش را در تکذیب اخبار جعلی هفته سوم آبان داشتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز از نهادهای فعال در پاسخ به شایعات و اخبار جعلی مرتبط با حوزه کاری خود بودند.

نقش رسانه‌ها و سیاستمداران خارجی

در تولید اخبار جعلی

بررسی منابع تولید و انتشار اخبار جعلی نشان می‌دهد رسانه‌های خارجی و سیاستمداران خارجی بیشترین نقش را در تولید این اخبار داشته‌اند. روزنامه نیویورک تایمز، روزنامه تایمز، شبکه عبری کان، میدل ایست‌آی و برخی صفحات اینستاگرامی وابسته به سلطنت‌طلبان و جریان‌های معاند از جمله منابع شناسایی‌شده در انتشار اخبار جعلی علیه ایران بودند.

همچنین حدود ۳۵ درصد اخبار جعلی تولیدشده از سوی رسانه‌های داخلی بازنشر شده‌اند که به‌منظور حفظ اعتبار این رسانه‌ها، از ذکر نام آن‌ها خودداری شده است.