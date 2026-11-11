بازگشت 157 میلیون یورو به چرخه اقتصادی با صدور احکام 3 پرونده مهم تخلفات ارزی

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور احکام قضایی در سه پرونده مرتبط با تخلفات ارزی و عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، ناصر عتباتی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مقابله با تخلفات ارزی اظهار داشت: سال گذشته با دستور و تدابیر رئیس قوه قضائیه هیئتی برای بررسی و پیگیری تخلفات ارزی تشکیل شد و اعضای این هیئت با دریافت ابلاغ ویژه مأموریت یافتند در این حوزه ورود کرده و موضوعات مرتبط را بررسی کنند.

عتباتی افزود: بخشی از اقدامات این هیئت بر محور پیشگیری از وقوع جرم و بخشی دیگر بر بررسی و پیگیری عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات متمرکز بوده است. همچنین موضوع فعالیت تراستی‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت و با ورود هیئت ملی ارزی قوه قضائیه و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شد.

صدور حکم در ۳ پرونده مهم تخلفات ارزی

وی با بیان اینکه پرونده‌های تشکیل‌شده پس از صدور کیفرخواست وارد فرایند رسیدگی و محاکمه شدند ادامه داد: در روزهای اخیر سه پرونده از این مجموعه به صدور حکم منتهی شده است. اتهام اصلی مطرح‌شده در این پرونده‌ها اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بازنگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی گفت: در شرایط فعلی کشور تأمین و تنظیم بازار ارز و فراهم‌کردن منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مایحتاج ضروری مردم، کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ازاین‌رو عدم بازگشت ارز و عمل‌نکردن به تعهدات ارزی می‌تواند به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کند.

عتباتی با اشاره به جزئیات این پرونده‌ها افزود: در مجموع سه متهم حقیقی در این پرونده‌ها حضور داشتند و چندین شرکت و شخص حقوقی نیز در پوشش فعالیت‌های خود مرتکب تخلف شده بودند و برای آنها کیفرخواست صادر شد. وی درباره نتایج رسیدگی به این پرونده‌ها بیان داشت: در مجموع این سه پرونده احکام صادرشده برای متهمان شامل ۱۸ سال حبس است. علاوه بر آن مجازات‌هایی از جمله انفصال از خدمات دولتی و مجازات شلاق به‌عنوان مجازات تکمیلی در احکام پیش‌بینی شده و حکم به بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز نیز صادر شده است.

رسیدگی قاطع به پرونده‌های ارزی

در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش این مجموعه در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی اظهار داشت: پرونده‌های مرتبط با تخلفات ارزی در نقاط مختلف کشور تشکیل و برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می‌شوند و همکاران قضایی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با قاطعیت و اقتدار به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

عتباتی تأکید کرد: در این پرونده‌ها احکام مؤثر و بازدارنده‌ای صادر شده است و امیدواریم در کنار اقدامات پیشگیرانه و آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در هیئت ملی ارزی قوه قضائیه صدور چنین احکامی مانع تکرار تخلفات مشابه شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات صیانت از بیت‌المال و حفاظت از منابع ارزی کشور است و دستگاه قضایی با پیگیری پرونده‌های تخلفات ارزی و برخورد قانونی با متخلفان این رویکرد را با جدیت دنبال می‌کند.