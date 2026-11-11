# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

جایگاه والای حضرت زهرا(س)

مریم کریمی با انتشار این تصویر نوشت: «آیت‌الله فاطمی‌نیا(ره): روایات زیادی را دیدم، جمع‌بندی کردم، رسیدم به اینجا، بعد از ۳۰ سال مطالعه به این نتیجه رسیدم: ملاک ایمان، ارادت به حضرت زهرا(س) است. ملاک بهشت رفتن، ارادت به وجود نازنین حضرت زهرا(س) است. اگر این را از کسی بگیرند، هیچ‌چیز برایش باقی نمی‌ماند.»

مزدور بودن این شکلیه

علیرضا سمیعی: «تو کنگره دارن بحث میکنن که آمریکا عمداً ۳ بار مدرسه میناب رو بمباران کرده و می‌خوان وزیر رو برکنار کنن. هنوز اون مزدور اینترنشنالی میگه دروغه.»

اهمیت آرایش جهادی در جنگ اقتصادی

مهران کریمی: «متأسفانه در سخت‌ترین شرایط جنگ اقتصادی دولت پزشکیان طراحی و تحرک لازم و آرایش جهادی کارآمدی در مقابل توطئه‌های اقتصادی دشمن ندارد. دولت با مردم حرف نمی‌زند و برای مقابله با تصویرسازی مبتنی بر ایجاد ترس، روایت مشخصی با افکار عمومی در میان گذاشته نمی‌شود...»

محاصره را عادی‌سازی نکنیم

مجید شاکری: «واضحاً تاب‌آوری ایران تحت محاصره دریایی بسیار بیش از تصور آمریکا بوده و تصویری که از محاصره هوایی مدنظر داشتند هم با همه سختی‌ها حاصل نشده. اما همه اینها نباید باعث شود ایران محاصره را ولو در کوتاه‌مدت تحمل کند.»

نگاه متعصبانه مانع اصلاح اشتباه

محمدجواد محمدزاده: «دل‌بستن به امضای فارسی شیطان این‌طوری است که حتی با گذشت چند ماه از پاره‌شدن تفاهم‌نامه توسط شیطان، وقتی یک نفر به آن کاغذِ پاره‌شده میگه سوءتفاهم به رگ غیرت شما برمی‌خوره! در مسیر اشتباه هرچه با سرعتِ بیشتری حرکت کنید سرعت سقوط شما بیشتر خواهد شد. مگر اینکه از مسیر غلط برگردید.»

سقوط به چاه پهلوی

ابوالفضل جمشیدی: «برزو ارجمند در سیرک فرانکفورت: با کمک رضا پهلوی و اجنبی به ایران برمی‌گردیم. برزو ارجمند، سه روز بعد: لطفاً در نمایش «تلنگر» من شرکت کنید. من بی‌معنی‌ترین آدم هستم و همه‌چیزم را از دست دادم.»

چی بودیم؛ چی شدیم!

کاربری با انتشار این تصاویر نوشت: «از روزی که سه قدرت متفق، در تهران اشغال‌شده نشستند و درباره سرنوشت جهان تصمیم گرفتند تا امروز که نماینده رهبری در جایگاه یک بازیگر مستقل و مقتدر با پوتین دیدار می‌کند. ایران پهلوی میدان تصمیم‌گیری بیگانگان بود ایران جمهوری اسلامی اما یکی از طرف‌های تأثیرگذار در معادلات منطقه و‌ جهان است.»