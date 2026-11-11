فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۹۳۴
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

شروع چرخه انتخابی ۲۰۲۷ تیم‌های ملی کشتی از اول دی‌ماه

چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران برای مسابقات قهرمانی ۲۰۲۷ جهان از روز اول دی‌ماه در خوزستان استارت خواهد خورد.
در پایان مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ جهان در آستانه قزاقستان که با قهرمانی تیم ملی فرنگی با ۹ مدال و سومی تیم ملی آزاد با ۶ مدال همراه بود، پرونده جهانی‌های سال میلادی بسته شد و حالا کادرفنی تیم‌های ملی باید چرخه انتخابی سال ۲۰۲۷ را اعلام کنند. 
چیزی که مشخص است، امسال هم استارت چرخه با مسابقات قهرمان کشوری خواهد بود که قطعاً همچنان عنوان‌داران جهان، درصورتی که در همان وزن بخواهند چرخه را استارت بزنند، از این مرحله معاف خواهند بود.
مرحله اول چرخه با کشتی فرنگی در روز اول دی‌ماه استارت می‌خورد. مسابقات قهرمان کشوری کشتی فرنگی روز‌های یک تا ۴ دی‌ماه مثل سال گذشته در شهر اهواز برگزار خواهد شد. سنندج استان کردستان نیز میزبانی مسابقات قهرمان کشوری کشتی آزاد را برعهده خواهد داشت.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

استارت نمی‌زنه!(گفت و شنود)

جیغ اصلاح‌طلبان  از برخورد قضائی با اغتشاشگران!

«بازدارندگی فعال» با مردم قهرمان و هوافضای مقتدر(یادداشت روز)

ایران قوی‌ترین حریفی است که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم دیده است

موشک‌های جدید ایران آماده شلیک، بدون محدودیت جغرافیایی

شگفتانه‌های موشکی «سیدمجیدِ نقطه‌زن» برای «ترامپِ لاف‌زن»

کنایه نمایندگی ایران به گروسی: پس محکوم‌کردن را هم بلدی!

کاسبان سازش  دوباره دست‌ به ‌کار شدند!

تعدادی از عوامل ترویج آشکار بی‌حجابی دستگیر شدند

گزارش تکان‌دهنده از گورهای جمعی داعش برای زنان و کودکان عراقی!