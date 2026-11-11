چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران برای مسابقات قهرمانی ۲۰۲۷ جهان از روز اول دی‌ماه در خوزستان استارت خواهد خورد.

در پایان مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ جهان در آستانه قزاقستان که با قهرمانی تیم ملی فرنگی با ۹ مدال و سومی تیم ملی آزاد با ۶ مدال همراه بود، پرونده جهانی‌های سال میلادی بسته شد و حالا کادرفنی تیم‌های ملی باید چرخه انتخابی سال ۲۰۲۷ را اعلام کنند.

چیزی که مشخص است، امسال هم استارت چرخه با مسابقات قهرمان کشوری خواهد بود که قطعاً همچنان عنوان‌داران جهان، درصورتی که در همان وزن بخواهند چرخه را استارت بزنند، از این مرحله معاف خواهند بود.

مرحله اول چرخه با کشتی فرنگی در روز اول دی‌ماه استارت می‌خورد. مسابقات قهرمان کشوری کشتی فرنگی روز‌های یک تا ۴ دی‌ماه مثل سال گذشته در شهر اهواز برگزار خواهد شد. سنندج استان کردستان نیز میزبانی مسابقات قهرمان کشوری کشتی آزاد را برعهده خواهد داشت.