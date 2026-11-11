از بازگشت ناکام استقلال تا شگفتی طبیعت هفته پراتفاق لیگ برتر والیبال

هفته چهارم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران با ثبت نتایجی جذاب و رقابت‌هایی نزدیک در شهرهای مختلف پیگیری شد؛ هفته‌ای که در جریان آن مهرگان مازندران به صدرنشینی خود ادامه داد، طبیعت اسلامشهر برابر شهداب یزد به پیروزی رسید و استقلال مشهد با وجود بازگشتی تماشایی، مغلوب چادرملو اردکان شد.

در یکی از دیدارهای مهم این هفته، مهرگان مازندران با نتیجه سه بر صفر رازین پلیمر را شکست داد تا با چهار پیروزی متوالی و کسب ۱۲ امتیاز همچنان صدرنشین گروه نخست باقی بماند. این تیم ست‌های مسابقه را با نتایج ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶ به سود خود پایان داد.

در گروه دوم نیز طبیعت اسلامشهر با نمایشی مقتدرانه موفق شد شهداب یزد را سه بر صفر شکست دهد و سومین پیروزی خود را جشن بگیرد. شهداب در این مسابقه با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب شد تا دومین شکست خود را تجربه کند.

شهرداری ارومیه نیز در دربی آذربایجان موفق شد مس سونگون را در تبریز با نتیجه سه بر یک شکست دهد و با ۱۰ امتیاز به صدر جدول گروه دوم صعود کند.

در دیگر دیدارها، سپاهان با نتیجه سه بر صفر تهران بیشه چمستان را شکست داد و دومین برد خانگی خود را به دست آورد. اما استقلال مشهد در یکی از جذاب‌ترین مسابقات هفته، پس از واگذاری دو ست نخست مقابل چادرملو اردکان، با پیروزی در دو ست بعدی بازی را به ست پنجم کشاند؛ با این حال، نماینده اردکان در نهایت با نتیجه سه بر دو به پیروزی رسید تا کامبک شاگردان رحمان محمدی‌راد ناتمام بماند.

نتایج هفته چهارم بار دیگر نشان داد که رقابت در لیگ برتر والیبال ایران فشرده و غیرقابل پیش‌بینی است و تیم‌های مدعی برای تثبیت جایگاه خود مسیر دشواری پیش رو دارند.