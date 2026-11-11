فدراسیون جهانی دوومیدانی سیستم کسب سهمیه برای مسابقات دوومیدانی بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را منتشر کرد.

فدراسیون جهانی دوومیدانی سیستم کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را منتشر کرد؛ سیستمی که در آن ۴۰ درصد سهمیه‌ها از طریق رکوردهای ورودی و ۶۰ درصد از طریق رنکینگ جهانی توزیع می‌شود. دوومیدانی در المپیک ۲۰۲۸ شامل ۴۸ ماده، از جمله ۲۳ مسابقه مردان و ۲۳ مسابقه زنان، به همراه دو ماده مختلط خواهد بود. امدادی مختلط ۴ در صد متر برای اولین‌بار در بازی‌های المپیک رونمایی می‌شود و به امدادی مختلط ۴ در ۴۰۰ متر می‌پیوندد.

نکته مهم این است که فدراسیون جهانی دوومیدانی اعلام کرد که رسیدن به استاندارد ورودی به‌طور خودکار سهمیه المپیک را تضمین نمی‌کند. اگر تعداد ورزشکارانی که رکورد ورودی لازم را کسب می‌کنند از سهمیه موجود در یک ماده بیشتر شود، تنها کسانی که بهترین عملکرد را در دوره کسب سهمیه داشته‌اند، راهی المپیک می‌شوند. در چنین مواردی، هیچ ورزشکار دیگری از طریق رنکینگ جهانی واجد شرایط نخواهد شد.

استانداردهای ورودی المپیک در چند بخش مهم:

۱۰۰ متر مردان................................................. ۹.۹۳ ثانیه

۱۰۰ متر زنان................................................. ۱۰.۹۶ ثانیه

۲۰۰ متر مردان.............................................. ۱۹.۹۵ ثانیه

۲۰۰ متر زنان................................................. ۲۲.۲۵ ثانیه

ماراتن مردان.................................................... ۲:۰۵:۰۰

ماراتن زنان ...................................................... ۲:۲۲:۲۰

فدراسیون جهانی دوومیدانی استانداردهای ورودی خود را بر اساس روندهای عملکردی دوره‌های کسب سهمیه چهار رقابت مهم بنا کرده است: مسابقات جهانی دوومیدانی ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ و بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴.

با باز شدن دوره کسب سهمیه برای چندین رشته در اواخر سال ۲۰۲۶، آماده‌سازی برای المپیک لس‌آنجلس عملاً آغاز شده است. چالش کشورها این خواهد بود که حضور بین‌المللی رو به رشد خود در دوومیدانی را به یک کاروان المپیکی قوی‌تر در سال ۲۰۲۸ تبدیل کنند.