استراحت به کشتیگیران جهانی در اولین اردو
دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی آزاد در حالی آغاز میشود که کشتیگیران اعزامی به جهانی حضور ندارند.
اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از ۲۹ آبان تا ۶ آذرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود. از کشتیگیران حاضر در رقابتهای جهانی فقط میلاد والیزاده دعوت شده و سایر ملیپوشان استراحت دارند.
۵۷ کیلوگرم: میلاد والیزاده (مازندران) سینا بوستانی (خراسان رضوی)
۶۵ کیلوگرم: اهورا خاطری (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز)
۷۴ کیلوگرم: علی کرمپور (تهران)
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (تهران) امیرعلی فراستی (خراسان رضوی) امیرمحمد زرینکام (تهران)
۸۶ کیلوگرم: رضا افشار (مازندران) ابوالفضل شمسیپور (تهران)
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی (کردستان) ابوالفضل بابالو (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران)