دستور رسیدگی ویژه از سوی وزیر ورزش برای درمان پریا مهرمند

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: در حال حاضر دکتر کیهانی پزشک معالج خانم مهرمند است و رسیدگی به وضعیت پریا مهرمند در اولویت کاری ما قرار دارد.

دکتر غلامرضا نوروزی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای حادثه‌دیدگان اتوبوس تیم سحر آکادمی، اظهار کرد: از همان لحظات اول که این حادثه رخ داد با دستور وزیر ورزش و جوانان مأموریت پیدا کردیم که رسیدگی لازم را به اعضای حادثه‌دیده داشته باشیم و در همین راستا به خوزستان سفر کردیم. حادثه‌دیدگان از بیمارستان شوش به اهواز منتقل شدند و فوراً تحت درمان قرار گرفتند. یک‌سری از درمان‌ها در اهواز انجام شد و نفراتی که به درمان تخصصی‌تر نیاز داشتند به تهران اعزام شدند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه پریا مهرمند دارای آسیب‌دیدگی جدی شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که این بازیکن داشت فوراً به تهران انتقال داده شد. ما قصد داشتیم که این بازیکن را به بیمارستان مدنظر فدراسیون پزشکی منتقل کنیم ولی خانواده مهرمند خودشان خواستند که در بیمارستانی که الان بستری شده انتقال داده شود. در حال حاضر دکتر کیهانی پزشک معالج خانم مهرمند است و در حال حاضر رسیدگی به وضعیت پریا مهرمند در اولویت کاری ما قرار دارد. با توجه به شرایط حادی که وجود دارد، وزیر ورزش و جوانان دستور دادند که رسیدگی ویژه‌ای برای این بازیکن اتخاذ شود. البته ما به همه بازیکنان آسیب‌دیده رسیدگی می‌کنیم و همه آنها برای وزارت ورزش، فدراسیون پزشکی و فدراسیون بسکتبال در درجه اهمیت قرار دارند.

وی ادامه داد: طبیعی است با توجه به شرایطی که خانم مهرمند دارد، درمان او زمان‌بر است، ولی بدون شک از تمام ظرفیت برای درمان این بسکتبالیست استفاده خواهیم کرد.