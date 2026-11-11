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کد خبر: ۳۴۱۹۲۹
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
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قهرمان سنگین‌وزن جهان در لیگ کشتی می‌گیرد

امیرحسین زارع دارنده مدال طلای کشتی آزاد جهان امسال در لیگ کشتی می‌گیرد.
امیرحسین زارع ملی‌پوش کشتی آزاد کشورمان که امسال توانست در رقابت‌های جهانی صاحب مدال طلا شود، امسال در لیگ برتر روی تشک می‌رود. این کشتی‌گیر امسال برای بانک شهر در لیگ مبارزه می‌کند و احتمالاً در ۲ مبارزه پایانی فینال روی تشک می‌رود. شنیده‌ها حاکی از این است که حسن یزدانی نیز در این تیم به رقابت می‌پردازد اما هنوز از سوی این باشگاه خبر رسمی در مورد یزدانی و زارع اعلام نشده است.

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