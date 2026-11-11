تعطیلی لیگ برتر بسکتبال تا ۱۹ آذر

رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به دلیل اردوی تیم ملی و حضور این تیم در رقابت‌های پنجره پنجم انتخابی جام جهانی تا ۱۹ آذر تعطیل خواهد بود.

فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که از ۳۰ مهر آغاز شد بعد از پیگیری دیدارها در سه هفته ابتدایی، به دلیل تشکیل اردوی تیم ملی برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی، تا زمان پایان این رقابت‌ها تعطیل خواهد بود. تیم ملی بسکتبال که در چهار پنجره قبلی انتخابی جام جهانی حضور داشت، اواخر ماه جاری عازم مالزی می‌شود تا در پنجره پنجم این رقابت‌ها با استرالیا و فیلیپین دیدار کند. این دو دیدار به‌ترتیب ۶ و ۹ آذر برگزار خواهد شد. ملی‌پوشان بسکتبال بلافاصله بعد از پایان کارشان در پنجره پنجم، مالزی را ترک می‌کنند و به ایران بازمی‌گردند با این حال سازمان لیگ بسکتبال با لحاظ کردن نیاز بازیکنان ملی‌پوش برای ریکاوری برای بازگشت به تمرینات باشگاهی، ۱۹ آذر را به‌عنوان زمان ازسرگیری فصل جاری لیگ برتر مشخص کرده است. بر این اساس، دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال در این تاریخ برگزار خواهد شد.