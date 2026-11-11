رئیس فدراسیون دوومیدانی در دیدار با رئیس کمیته ملی المپیک هدف‌گذاری این فدراسیون برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب حداقل ۴ و حداکثر ۶ سهمیه اعلام کرد.

محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در فدراسیون دوومیدانی با رئیس و مسئولان فدراسیون دیدار کرد. در این نشست که صبح دیروز در فدراسیون دوومیدانی برگزار شد حدادی گزارشی از عملکرد فدراسیون در سال جاری و اهداف آتی دوومیدانی برای قهرمانی آسیای سال آینده و بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس ارائه کرد. در ادامه این نشست رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تقدیر از عملکرد ورزشکاران دوومیدانی در ناگویا به‌خصوص کسب مدال ارزشمند زهرا زارعی برای ورزشکاران این رشته در مسیر کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ آرزوی موفقیت کرد.

خسروی وفا گفت: هدف اصلی ما برای لس‌آنجلس کسب سهمیه در رشته‌های مختلف است و کسب مدال در اولویت بعدی ما قرار دارد. در همین راستا امیدوارم که دوومیدانی نیز سهم قابل‌توجهی در کاروان اعزامی ایران به این بازی‌ها داشته باشد. احسان حدادی نیز با اشاره به هدف‌گذاری فدراسیون در مسیر بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ گفت: هدف‌گذاری ما برای لس‌آنجلس در حالت خوش‌بینانه خود ۶ و حداقل کسب ۴ سهمیه برای المپیک ۲۰۲۸ است. تمام تلاش خود را خواهیم کرد و امیدواریم حداقل ۲ ورزشکار اعزامی دوومیدانی نیز بتوانند به فینال ماده خود راه پیدا کنند.