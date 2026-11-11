مهلت ۱۰ روزه نام‌نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون شمشیربازی از شنبه آینده آغاز خواهد شد.

با توجه به در پیش بودن اتمام دوره ریاست علیرضا پورسلمان در فدراسیون شمشیربازی، فرآیند تشکیل مجمع انتخاباتی این فدراسیون در برنامه قرار گرفته است. در همین راستا و در نخستین گام، مهلت ۱۰ روز کاری برای نام‌نویسی از کاندیداهای ریاست تعیین شده است. این مهلت از شنبه آینده ۲۳ آبان آغاز می‌شود و تا ۴ آذر ادامه خواهد داشت. پورسلمان ۲۶ بهمن سال ۱۴۰۱ در مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی با کسب ۵۰ رأی به‌عنوان رئیس این فدراسیون منصوب شد.