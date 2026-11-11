فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۹۲۶
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

آغاز نام‌نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون شمشیربازی از هفته آینده

مهلت ۱۰ روزه نام‌نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون شمشیربازی از شنبه آینده آغاز خواهد شد.
با توجه به در پیش بودن اتمام دوره ریاست علیرضا پورسلمان در فدراسیون شمشیربازی، فرآیند تشکیل مجمع انتخاباتی این فدراسیون در برنامه قرار گرفته است. در همین راستا و در نخستین گام، مهلت ۱۰ روز کاری برای نام‌نویسی از کاندیداهای ریاست تعیین شده است. این مهلت از شنبه آینده ۲۳ آبان آغاز می‌شود و تا ۴ آذر ادامه خواهد داشت. پورسلمان ۲۶ بهمن سال ۱۴۰۱ در مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی با کسب ۵۰ رأی به‌عنوان رئیس این فدراسیون منصوب شد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

استارت نمی‌زنه!(گفت و شنود)

جیغ اصلاح‌طلبان  از برخورد قضائی با اغتشاشگران!

«بازدارندگی فعال» با مردم قهرمان و هوافضای مقتدر(یادداشت روز)

ایران قوی‌ترین حریفی است که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم دیده است

موشک‌های جدید ایران آماده شلیک، بدون محدودیت جغرافیایی

شگفتانه‌های موشکی «سیدمجیدِ نقطه‌زن» برای «ترامپِ لاف‌زن»

کنایه نمایندگی ایران به گروسی: پس محکوم‌کردن را هم بلدی!

کاسبان سازش  دوباره دست‌ به ‌کار شدند!

تعدادی از عوامل ترویج آشکار بی‌حجابی دستگیر شدند

گزارش تکان‌دهنده از گورهای جمعی داعش برای زنان و کودکان عراقی!