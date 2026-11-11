اخبار ورزش جهان

ولخرج‌ترین تیم جهان معرفی شد

تیم فوتبال النصر به عنوان ولخرج‌ترین تیم جهان در سال 2026 شناخته شد.

سایت Salary Sport روز (چهارشنبه) اعلام کرد که باشگاه النصر در فصل 2026-2027 با پرداخت دستمزد سالیانه 292 میلیون یورو ولخرج‌ترین تیم فوتبال در جهان شناخته شد.

پولی که النصر برای دستمزد سالیانه بازیکنان هزینه کرده به ‌اندازه دو برابر ارزش کل لیگ برتر ایران است. النصر از سال 2023 با جذب کریستیانو رونالدو به‌عنوان سرشناس‌ترین فوتبالیست جهان به یکی از پرهزینه‌ترین باشگاه‌های دنیا تبدیل شد. براساس گزارش این رسانه، رونالدو با دستمزد سالیانه 200 میلیون یورویی تقریباً یک سوم هزینه باشگاه النصر به جیب اسطوره پرتغالی می‌رود. النصر حتی بالاتر از غول‌های بزرگ فوتبال اروپا مثل رئال مادرید، بایرن‌مونیخ و لیورپول ایستاد. رده‌بندی 5 باشگاه پرهزینه جهان به شرح زیر است:

1-النصر عربستان...................................................................................(292 میلیون یورو)

2-رئال مادرید.........................................................................................(234 میلیون یورو)

3-بایرن‌مونیخ..........................................................................................(203 میلیون یورو)

4-لیورپول................................................................................................(188 میلیون یورو)

5-آرسنال.................................................................................................(186 میلیون یورو)

تیره‌و‌تار شدن رابطه زیدان و امباپه

سرمربی جدید تیم ملی فرانسه در همین ابتدای کار خود در این تیم با ستاره 27 ساله‌اش به مشکل خورده است.

زین‌‌الدین زیدان که پس از جام جهانی 2026 به‌عنوان جانشین دیدیه دشان معرفی شد و در پنجره بازی‌های ملی قبلی هم موفق شد تیم ملی فوتبال فرانسه را در اولین تجربه حضورش روی نیمکت این تیم به 3 پیروزی و یک تساوی برساند، حالا خبر می‌رسد که رابطه‌اش با ستاره تیمش خیلی خوب نیست. روزنامه «اکیپ» فرانسه در این خصوص خبر داد؛ از زمانی که زیدان هدایت فرانسه را بر عهده گرفته، تنشی میان او و کیلیان امباپه وجود داشته است. طبق این گزارش؛ روابط تا حدی پرتنش بوده است، اما هدف زیرو این است که در روزهای پیشِ ‌رو، این رابطه را بهبود ببخشد. در سوی دیگر، پایگاه خبری «فوت مرکاتو» فرانسه هم گزارش داد؛ در حالی که گفته می‌شود تنش‌های پیرامون امباپه، به‌ویژه در رابطه او با عثمان دمبله، فضای اردوی تیم ملی فرانسه را متشنج کرده است، اختلاف دیگری نیز بروز پیدا کرده؛ این‌بار با سرمربی تیم یعنی زین‌الدین زیدان. رابطه آنها بسیار پرتنش‌تر از دورانی است که دیدیه دشان هدایت تیم را بر عهده داشت.

طبق این گزارش؛ گفته می‌شود امباپه برخی از تصمیمات تاکتیکی زیدان، از جمله تعیین پست او در سمت چپ زمین در جریان بازی مقابل ترکیه را درک نکرده است. این دو نفر در آخرین اردوی تمرینی تقریباً هیچ صحبتی با یکدیگر نداشته‌اند. حالا زیدان که از این وضعیت آگاه است، قصد دارد کدورت‌ها را کنار بگذارد و رابطه‌اش را با کاپیتان تیم اصلاح کند. «اکیپ» همچنین خبر داد؛ تقریباً قطعی است که کیلیان امباپه بازی امشب مقابل ایتالیا را از دست خواهد داد؛ چرا که او دچار مشکلی از ناحیه همسترینگ شده است. فرانسه که از چهار بازی اول خود در فصل جدید لیگ ملت‌های اروپا 10 امتیاز کسب کرده و صدرنشین گروه A است، امشب (پنجشنبه) در همین چارچوب باید در خانه ایتالیا به میدان برود و یکشنبه هفته پیشِ ‌رو نیز در دیداری خانگی به مصاف ترکیه خواهد رفت.