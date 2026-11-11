اعلام زمان جدید برگزاری 2 دیدار معوقه

هفته سیزدهم لیگ برتر

زمان جدید برگزاری دو مسابقه از هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مشخص شد.

پیرو درخواست دو باشگاه استقلال و تراکتور تبریز مبنی بر تعویق مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر این دو تیم و با‌ توجه به حضور ملی‌پوشان آنها در اردوی تیم ملی برای شرکت در تورنمنت بصره و همچنین به منظور فرصت آماده‌سازی بهتر و حضور قدرتمندانه استقلال و تراکتور در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، سازمان لیگ با درخواست تعویق دیدارهای خیبرخرم‌آباد – استقلال و مس شهر بابک – تراکتور موافقت کرد. بر همین اساس زمان جدید برگزاری این دو مسابقه معوقه از هفته سیزدهم به شرح زیر است:

سه‌شنبه 8 دی 1405

*خیبرخرم‌آباد............ استقلال تهران(ساعت 15:30- ورزشگاه تختی خرم‌آباد)

*مس شهر بابک.تراکتور تبریز(ساعت 16:15- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک)

منصوریان با جدایی از الطلبه سرمربی الزوراء شد

علیرضا منصوریان تصمیم گرفت که قراردادش را با الطلبه فسخ کند تا رسماً هدایت تیم الزوراء را برعهده بگیرد.

علیرضا منصوریان در میان هواداران الطلبه از محبوبیت بالایی برخوردار بود و موفق شده بود که با این تیم عراقی نتایج خوبی کسب کند. پیش‌بینی می‌شد که منصوریان با جدایی از الطلبه به فوتبال ایران برگردد اما او تصمیم گرفت که به حضورش در لیگ عراق ادامه دهد. منصوریان با جدایی از الطلبه هدایت تیم الزوراء را برعهده گرفت.الزوراء در ابتدای فصل از مدعیان اصلی قهرمانی بود اما چند نتیجه ناامید‌کننده این تیم در هفته‌های اخیر باعث شد تا باسم قاسم سرمربی تیم اخراج شود و جای خود را به منصوریان بدهد.

الزوراء اکنون با 21 امتیاز در رده ششم جدول رده‌بندی لیگ عراق قرار دارد و با تیم صدرنشین 9 امتیاز اختلاف دارد؛ این در حالی است که الطلبه تیم قبلی منصوریان در رده نهم جدول رده‌بندی است. با جدایی منصوریان باید دید که وضعیت سیاوش یزدانی و جعفر سلمانی دو بازیکن ایرانی الطلبه چه می‌شود که اتفاقاً در دیدار اخیر این تیم هر دو موفق به گلزنی شدند.

تصمیم‌‌گیری درباره پرونده «آسانی-ایلدروم»

در هفته آینده

رئیس دپارتمان داوری گفت ارکان قضائی فدراسیون به اسنادی در مورد پرونده یاسر آسانی و علیرضا ایلدروم دست یافتند.

دانیال مرادی در خصوص اتفاقات مربوط به دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال و آخرین اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: همان‌طور که قبلاً هم گفته بودم، مستنداتی در خصوص این دیدار از جمله گزارش‌های صوتی به دست بنده رسیده و همچنین این مستندات در اختیار ارکان قضائی فدراسیون فوتبال قرار گرفته است.

رئیس دپارتمان داوری تصریح کرد: جلسه خوبی هم با حسن‌زاده (رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال) داشتیم. فکر می‌کنم با جمع‌بندی‌هایی که صورت گرفته و بر اساس مستنداتی که وجود دارد، کمیته‌های انضباطی و داوران در اوایل هفته آینده حتماً تصمیم درستی را درباره اتفاقات مربوط به این مسابقه می‌گیرند و از طریق فدراسیون فوتبال به استحضار مردم می‌رسد.

پیروزی نوجوانان ایران

در گام نخست انتخابی جام ملت‌های آسیا‌

تیم فوتبال نوجوانان ایران رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا را با پیروزی آغاز کردند.

تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا 2027 از ساعت 12:30 دیروز در لائوس به مصاف پاکستان رفت که شاگردان ارمغان احمدی با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسیدند. امیرمحمد زارعی در دقیقه 9 تک گل پیروزی‌بخش نوجوانان ایران را به ثمر رساند تا تیم کشورمان گام اول را در این رقابت‌ها با به‌دست آوردن پیروزی بردارد. ایران در گروه D با لائوس، اردن، پاکستان و سریلانکا هم‌گروه است.

این مسابقات در 7 گروه به میزبانی 7 کشور انجام می‌شود که تنها تیم‌ اول هر گروه به مرحله نهائی جام ملت‌های آسیا صعود خواهد کرد.

برنامه دیدارهای بعدی نوجوانان ایران در انتخابی جام ملت‌های آسیا به شرح زیر است (ساعت‌ها به وقت ایران است):

شنبه 23 آبان1405

*ایران........................................................................سریلانکا(ساعت 12:30)

سه‌شنبه 26 آبان1405

*ایران...............................................................................اردن(ساعت 12:30)

جمعه 29 آبان1405

*ایران...........................................................................لائوس(ساعت 15:30)

کی‌روش نامزد هدایت

تیم ملی فوتبال عربستان شد؟!

رسانه‌های عربی خبر دادند که کارلوس کی‌روش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران نامزد حضور روی نیمکت تیم ملی عربستان شده است.

روزنامه سعودی «الریاض» از نزدیک‌شدن کارلوس کی‌روش سرمربی پرتغالی به نیمکت تیم ملی فوتبال عربستان خبر داد.

این روزنامه اعلام کرد کی‌روش به هدایت تیم ملی عربستان نزدیک شده و احتمال دارد جانشین جورجوس دونیس سرمربی یونانی این تیم شود. قرارداد دونیس با تیم ملی عربستان حدود دو ماه دیگر به

پایان می‌رسد. کارلوس کی‌روش سابقه هدایت تیم‌های ملی پرتغال، ایران، مصر و کلمبیا را در کارنامه دارد و همچنین تجربه مربیگری در چند باشگاه را کسب کرده است.او از سپتامبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ هدایت تیم ملی مصر را برعهده داشت. کی‌روش همچنین با تیم ملی مصر به مرحله نهائی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ راه یافت. کارلوس کی‌روش پیش از این هدایت تیم‌های ملی فوتبال پرتغال، ایران (2 بار)، کلمبیا، مصر، قطر، عمان و غنا را بر عهده داشته است.

شکست استقلال مقابل پرسپولیس در دربی امیدها

تیم پرسپولیس در دربی امید‌ها بر استقلال غلبه کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس دیروز موفق شد در هفته هشتم لیگ برتر امیدهای تهران با نتیجه ۲ بر یک استقلال را شکست دهد تا برتری در دربی بزرگ پایتخت را به نام خود ثبت کند.

تیم‌های فوتبال امید استقلال و پرسپولیس دیروز در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر امیدهای تهران، در دربی پایتخت به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر یک پرسپولیس به پایان رسید. در این دیدار که در ورزشگاه مرغوبکار برگزار شد، ابوالفضل شیرازی و ابوالفضل قاسمی برای پرسپولیس گلزنی کردند و پوریا اروجی نیز تنها گل استقلال را به ثمر رساند.

این مسابقه با حضور جمعی از پیشکسوتان دو باشگاه و مدیران آکادمی‌های استقلال و پرسپولیس برگزار شد.

عیادت استقلالی‌ها از کوشکی در بیمارستان

مدیران و برخی از اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقلال از ‌هافبک آبی‌ها عیادت کردند.

علیرضا کوشکی‌ هافبک تیم فوتبال استقلال که به دلیل برخورد با یکی از بازیکنان در تمرینات از ناحیه قفس سینه دچار مشکل شده بود، در یکی از بیمارستان‌های شهر اهواز جراحی کرد. این بازیکن پس از ترخیص از بیمارستان به منزل پدر و مادرش رفت، اما دوباره احساس

درد کرد.کوشکی بلافاصله به تهران بازگشت و در بیمارستان جم تهران بستری شد. مصطفی متدین مدیرعامل، سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال و سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال به همراه مدیر حراست، افسر امنیت و تعدادی از سایر مدیران باشگاه دیروز (چهارشنبه) با حضور در بیمارستان جم، از کوشکی عیادت کردند و در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان این بازیکن قرار گرفتند. گفته می‌شود کوشکی سه تا چهار هفته دور از میادین خواهد بود.

بازگشت حسینی به لیگ برتر

مجتبی حسینی در ادامه فصل هدایت مس شهر بابک را بر عهده خواهد داشت.

تیم فوتبال مس شهر بابک بعد از دو هفته انتظار حالا سرمربی جدید خود را شناخته است. طبق جلسه نهائی که مدیران این باشگاه با مجتبی حسینی برگزار کردند، توافق نهائی میان طرفین به دست آمد و این سرمربی باسابقه لیگ برتر هدایت مس را عهده‌دار شد.

انتخاب سرمربی جدید مس شهر بابک درحالی به پروسه‌ای پیچیده و طولانی تبدیل شد که بعد از برکناری قاسم شهبا، اسامی مختلف و زیادی پیرامون نیمکت این تیم مطرح گردید و از مربیانی همچون محمود فکری، جلال امیدیان، وحید رضایی و... به‌عنوان گزینه‌های اصلی مدیران شهر بابک نام برده می‌شد اما در نهایت مجتبی حسینی مورد انتخاب قرار گرفت. حسینی ابتدای فصل جاری سرمربی نساجی مازندران بود که پس از چند هفته از هدایت این تیم کناره‌گیری کرد.