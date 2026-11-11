شهید مدافع حرم محمد طحان 29 دی سال 61 در سمنان به دنیا آمد. وی فرمانده گروهان دژبانی و تشریفات در تیپ 12 سپاه قدس بود. این شهید 15 آبان سال 1394 در عملیات مستشاری در استان حلب سوریه به شهادت رسید. وی حساسیت ویژه‌ای به نماز اول وقت و همچنین رعایت حقوق دیگران داشت که در وصیت‌نامه‌اش به خوبی دیده می‌شود. آنچنان‌ که همسر شهید در مصاحبه‌ای درباره دستگیری از بی‌چارگان، انجام اعمال نیک و دوستی با مردم، گفته بود: به دیگران خیلی کمک می‌کرد و دست آنها را می‌گرفت و اهل بخشش بسیار بود. شهید مدافع حرم محمد طحان در بخشی از وصیت‌نامه‌اش خطاب به پدر و مادرش نوشته بود: «از شما پدر و مادر عزیزم تشکر می‌کنم شما باعث شدید که من در این عرصه پا بگذارم و از شما خواهش می‌کنم در غم فراق من ‌گریه نکنید و همانند کوه استوار باشید و از همسر و فرزندم خوب مواظبت کنید. خواهرم بعد از مرگم خواهش می‌کنم برایم‌ گریه نکن و مانند حضرت زینب صبر پیشه کن. در این مدت عمرم نگذاشتم تا آنجا که می‌شود نمازی از من قضا شود و بر گردنم باشد ولی احتیاطاً و بی‌زحمت در صورت توان یک‌سال نماز و ۵۰۰ هزار تومان رد مظالم بپردازید، امکان دارد در کودکی شیطنتی کرده باشم که نتوانسته باشم نسبت به افراد حق آنها را ادا کنم خداوند از حق خود می‌گذرد اما از حق‌الناس نمی‌گذرد.»