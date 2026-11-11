عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: پایش در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی براساس دهک‌ها و نیازمندی‌های واقعی صورت نمی‌گیرد.

به گزارش تابناک،«علیرضا نثاری» درخصوص اینکه آمار تولید مسکن ۳۳ درصد کمتر از نیاز بازار است و سال قبل هم ۲۵ درصد ریزش داشته است گفت: آمارها، حوزه مسکن را دچار یک آشفتگی کرده است؛ چرا که دستگاه‌های متولی معمولاً آمارها را بر اساس شرایط خودشان و بازخوردی که می‌خواهند در جامعه ایجاد کنند، اعلام می‌کنند درحالی که نیازمندی‌های مردم در حوزه مسکن، اجاره‌بها و رهن، کاملاً مشخص است و قرار نیست مسئولان در هر مصاحبه‌ای فقط راجع به آمار حرف بزنند تا عملکرد خودشان را خوب جلوه دهند و صرفا توپ را در زمین دستگاه‌های دیگر یا احیاناً مردم بیندازند.

وی افزود: هر کسی توپ را در زمین دیگری می‌اندازد مثلا دولت، گردن کمیسیون عمران و کمیسیون عمران گردن معاونت وزارتخانه و معاونت وزارتخانه تقصیر را به گردن سازمان امور اراضی می‌اندازد و بعد می‌رسیم به بانک‌ها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و در نهایت سازمان برنامه و حتی این سازمان هم قصور را گردن عدم فروش نفت و تراستی‌ها می‌اندازند و به این ترتیب یک دور باطل داریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در بخش مسکن مشخص است که چه میزان مستأجر و چه میزان افراد نیازمند مسکن وجود دارد و این را به تفکیک شهر و حتی روستا اطلاعات وجود دارد اما جوان ۲۵ ساله‌ای که کارمند باشد و دارای حقوق ماهانه ۴۰ میلیون تومان نیز باشد قدرت اجاره یک واحد را ندارد و بسیارند افرادی که در تهران و سایر شهرها وضع این‌چنینی دارند.

نثاری با بیان اینکه دولت با احتکار زمین به صورت سهوی یا غیرسهوی باعث شده شرایط برای ساخت مسکن دشوار شود؛ در مورد مبلغ اندک وام‌های مسکن هم گفت: تسهیلات مسکن که به مردم قول داده شده، ۸۵۰ میلیون تومان است که با توجه به تورمی که داریم؛ عملاً تبدیل به 300 یا 500 میلیون تومان می‌شود و کارایی لازم را ندارد در حالی که قیمت مسکن در یک بازی زمانی خاص چنان بالا می‌رود که مردم ناامید شده و دست از تلاش می‌کشند.

به گفته او، سامانه‌های پایش وزارت راه و شهرسازی هم براساس دهک‌ها و نیازمندی‌های واقعی پایش نمی‌شود؛ برای مثال افرادی در سامانه مورد تایید قرار می‌گیرند که دو خانه دارند و در مقابل فردی رد صلاحیت شده که هیچ خانه و زمینی ندارد و این به هم‌ریختگی‌ها بسیار زیاد است و نیازمند اصلاح ساختاری در حوزه مسکن است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: این اصلاح فقط کار وزارت راه و شهرسازی نیست؛ بلکه کل مجموعه حاکمیت و دولت از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه باید پای کار بیاید و اگر هر کدام از این‌ها نباشند؛ این چرخ به درستی نمی‌چرخد. بنابراین وقتی زمین را می‌دهید اما تسهیلات نمی‌دهید، کاری نکردید به همین جهت وقتی زمین و تسهیلات هست اما در ارائه خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز تعلل می‌شود باز هم به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد.

نثاری با بیان اینکه بافت‌های فرسوده یکی از مشکلات آینده کشور است، افزود: باید جدی‌تر عمل شود و بنده بارها فریاد زدم که به جای اینکه فقط زمین بگیریم و نوسازی کنیم، به دنبال ساماندهی بافت‌های فرسوده باشیم تا در زمان زلزله و حوادث طبیعی، کمترین خسارت جانی و مالی را بدهیم اما برای کل فرآیند بازآفرینی کشور، پول بسیار اندکی اختصاص داده می‌شود.

او درخصوص بحث مالیات‌های سنگین و عدم تمایل سازندگان به ساخت مسکن هم گفت: بحث مالیات هم بسیار پیچیده است برای مثال 5.5 میلیارد تومان وصولی مالیات خانه‌های خالی بوده است؛ اما بحث بر سر رقم نیست، بحث بر سر اقدام و عمل است که چرا نتوانستیم مالیات خانه‌های خالی را درست اجرا کنیم؟

بنابراین اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی درست اجرا می‌شد، ۵۰ درصد مستأجران کشور همین حالا مشکل اسکان‌شان حل می‌شد؛ چراکه مالکان مجبور به عرضه واحدها می‌شدند و افزایش عرضه باعث کنترل قیمت‌ها می‌شد.