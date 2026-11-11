میلیون‌ها بخاری فرسوده، آبگرمکن غیر استاندارد و موتورخانه کم‌بازده همچنان سهم بزرگی در هدررفت انرژی دارند.

به گزارش ایسنا، وزارت نفت با راه‌اندازی پویش «۱۸ تا ۲۰ درجه» از مردم خواسته است با تنظیم دمای محیط منازل و محل کار در این محدوده، به مدیریت مصرف گاز در فصل سرد کمک کنند؛ پویشی که بر نقش مشارکت عمومی در کاهش فشار بر شبکه گاز کشور تأکید دارد.

در این باره حمید بُوَرد؛ سرپرست وزارت نفت، با اشاره به اهمیت همراهی مردم در مدیریت مصرف گاز، معتقد است «حتی صرفه‌جویی‌های کوچک از سوی شهروندان نیز می‌تواند در عبور از شرایط پیش‌رو مؤثر باشد.»

هر چند هر یک درجه کاهش دمای محیط می‌تواند حدود

۲۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز به همراه داشته باشد. با این حال، مدیریت مصرف گاز تنها به تنظیم دمای وسایل گرمایشی محدود نمی‌شود و بخش قابل توجهی از ظرفیت صرفه‌جویی کشور در گرو اصلاح تجهیزات انرژی‌بر و کاهش اتلاف انرژی در ساختمان‌هاست.

بخش مهمی از ناترازی گاز به کیفیت تجهیزات مصرفی و نحوه استفاده از انرژی بازمی‌گردد و به تاکید مسئولان، میلیون‌ها بخاری فرسوده و غیراستاندارد در کشور وجود دارد. علاوه‌بر بخاری‌ها و آبگرمکن‌های غیراستاندارد، کولرهای آبی کم‌بازده و چند میلیون موتورخانه با اتلاف قابل توجه انرژی نیز در افزایش مصرف نقش دارند.

به اعتقاد کارشناسان، دولت باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ارائه تسهیلات و پیش‌بینی مشوق‌های اقتصادی، زمینه جایگزینی تجهیزات فرسوده را فراهم کند؛ چراکه نمی‌توان از مردم انتظار کاهش مصرف داشت اما برای تعویض وسایل پرمصرف و غیراستاندارد حمایت مؤثری در نظر نگرفت. از این منظر، نوسازی تجهیزات گرمایشی و اصلاح موتورخانه‌ها می‌تواند در کنار فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم، به یکی از راهکارهای اساسی کاهش مصرف گاز تبدیل شود؛ اقدامی که علاوه‌بر کاهش اتلاف انرژی، فشار بر شبکه گازرسانی در روزهای اوج مصرف را نیز کمتر می‌کند.

گفتنی است؛ عبور از زمستان و مدیریت ناترازی گاز به سه مسیر مکمل نیاز دارد؛ از یک‌سو همراهی مردم در کاهش مصرف و رعایت دمای استاندارد و از سوی دیگر، برنامه‌ریزی دولت برای افزایش تولید گاز و برق و همچنین اصلاح زیرساخت‌ها و نوسازی تجهیزات فرسوده. ترکیب این سه رویکرد می‌تواند ضمن کاهش مصرف گاز در بخش خانگی، امکان تأمین پایدار انرژی برای صنایع و نیروگاه‌ها را نیز افزایش دهد.