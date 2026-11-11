بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق شهری را

83 و نیم درصد اعلام کرده و همزمان مرکز آمار نرخ تورم مصرف‌کننده را 76 و هشت دهم درصد گزارش داده است.

به گزارش مهر، تازه‌ترین داده‌های آماری از ادامه تورم بالا در اقتصاد حکایت دارد. به‌طوری‌که مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده در مهرماه ۱۴۰۵ را 76 و هشت دهم درصد و بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق شهری را 83 و نیم درصد اعلام کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در درگاه ملی مرکز آمار، نرخ تورم تولیدکننده هم در این ماه 66 و هفت دهم درصد ثبت شده است.

از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد این شاخص در مهرماه ۱۴۰۵ به عدد 836 و هشت دهم رسیده که نسبت به ماه قبل چهار و شش دهم درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص کل که در ماه‌های گذشته روندی افزایشی داشت، در شهریور و مهرماه با کاهش همراه شد و به ترتیب به 83 و هشت دهم و 83 و نیم درصد رسید.

همچنین تورم ماهانه که در فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب هفت و هشت و نیم درصد بود، در خرداد به هفت و چهار دهم درصد و در تیرماه به سه و شش دهم درصد کاهش یافت. این شاخص در مرداد، شهریور و مهرماه نیز به ترتیب سه و هفت دهم، سه و 9 دهم و چهار و شش دهم درصد ثبت شد.

مقایسه آمار دو مرجع نشان می‌دهد با وجود تفاوت در ارقام اعلامی، هر دو گزارش از تداوم فشار تورمی بر اقتصاد کشور حکایت دارند. البته ارقام منتشرشده از سوی این دو نهاد به دلیل تفاوت در دامنه پوشش و شاخص‌های آماری، مستقیماً قابل مقایسه نیستند.