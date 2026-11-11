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کد خبر: ۳۴۱۹۱۵
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
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بی‌بی‌سی به تقطیع سخنان ترامپ متهم شد

یک قاضی فدرال آمریکا درخواست بی‌بی‌سی برای رد شکایت دونالد ترامپ درباره تحریف سخنانش در مستندی پیرامون حمله ۶ ژانویه به کنگره را نپذیرفت؛ حکمی که به رئیس‌جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد پیگیری دعوای حقوقی ۱۰ میلیارد دلاری خود علیه این رسانه بریتانیایی را ادامه دهد.
به گزارش فارس، یک قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا درخواست بی‌بی‌سی برای رد شکایت را نپذیرفت و اعلام کرد ادعاهای ترامپ درباره تحریف سخنانش و آسیب به اعتبار او، مبنای حقوقی کافی برای ادامه رسیدگی به پرونده دارد. با این حال، قاضی تأکید کرد اینکه ترامپ بتواند این ادعاها را در مراحل بعدی دادرسی اثبات کند و خسارت وارده را به اثبات برساند، موضوعی است که در ادامه پرونده بررسی خواهد شد.
این قاضی در حکم خود نوشت بی‌بی‌سی تأیید کرده است ویدئویی را به‌گونه‌ای تدوین کرده که این تصور ایجاد شود ترامپ جمله‌ای را بیان کرده که در واقع هرگز نگفته است. به گفته قاضی، این رسانه همچنین پذیرفته که تصمیم گرفته مستند را تنها یک هفته پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ منتشر کند؛ زمانی که بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد. بی‌بی‌سی حتی برای اطمینان از دیده شدن مستند در فلوریدا، به مفسران مستقر در آمریکا و این ایالت ایمیل فرستاده و دستورالعمل تماشای آن را ارائه کرده بود.
موضوع شکایت به مستند «ترامپ: فرصتی دوباره؟» بازمی‌گردد که از برنامه پانورامای بی‌بی‌سی پخش شد. در بخشی از این مستند، جملات ترامپ در سخنرانی ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به‌گونه‌ای کنار هم قرار گرفته‌اند که او می‌گوید: به سمت کنگره راه خواهیم افتاد... من هم با شما خواهم بود. و ما می‌جنگیم. ما با تمام توان می‌جنگیم.

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