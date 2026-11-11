سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» و اجرای بیش از دو هزار برنامه در سرتاسر کشور برگزار می‌شود.

برنامه‌های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب طی یک نشست رسانه‌ای از سوی رئیس خانه کتاب و ادبیات ایران، تشریح شد. ابراهیم حیدری رئیس خانه کتاب و ادبیات ایران در این نشست با اشاره به برگزاری این دوره در شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه تصریح کرد: صنعت نشر نیز همچون سایر بخش‌ها متأثر از شرایط کشور است. با وجود این، رویکرد امسال بر پایه «تسهیلگری و هماهنگی» استوار شده و تلاش شده است تا به‌جای تصدی‌گری دولتی، بیش از دو هزار برنامه با محوریت انجمن‌ها، تشکل‌های صنفی، نهادهای مردمی و استان‌ها اجرا شود. تاکنون بیش از ۱۵۰۰ برنامه از سوی استان‌ها به دبیرخانه رسیده و بیش از ۸۰ درصد اعتبارات به استان‌ها اختصاص یافته است. وی افزود: آیین افتتاحیه این دوره هفته کتاب برای نخستین‌بار در یک روستای دوستدار کتاب (فرخ‌آباد استان البرز) 23 آبان برگزار می‌شود.

مدیر خانه کتاب و ادبیات از بزرگداشت مقام «امین زبان پارسی» در تجلیل از رهبر شهید خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های ویژه هفته کتاب امسال، برگزاری مراسم «امین زبان پارسی» با هدف بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی است که روز دوشنبه هفته آینده با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی برگزار خواهد شد. وی همچنین درباره برگزاری ویژه برنامه‌ای برای کودکان شهید میناب توضیح داد: اختتامیه جشنواره داستان شش‌کلمه‌ای به یاد فرشته‌های میناب با حضور تعدادی از وزیران، مسئولان فرهنگی و هنرمندان در تهران برگزار خواهد شد. این جشنواره با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شده و حدود ۱۶ هزار اثر از ۳۹ کشور جهان به دبیرخانه آن ارسال شده است.

حیدری درباره میزان اعتبارات این دوره نیز گفت: اعتبارات بخش استانی نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. اگر خدمات، امکانات، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دستگاه‌های مشارکت‌کننده را نیز محاسبه کنیم، مجموع هزینه‌ها و حمایت‌های انجام‌شده برای هفته کتاب بیش از ۲۰ میلیارد تومان خواهد بود. بودجه هفته کتاب با توجه به شرایط موجود، بودجه‌ای قابل قبول است؛ هرچند بودجه مطلوب و ایده‌آلی نیست، اما امکان اجرای برنامه‌های مناسبی را فراهم می‌کند. حیدری اجرای طرح‌های فصلی حمایت از کتاب‌فروشان با اختصاص یارانه ۱۰ میلیارد تومانی‌، برگزاری بیش از ۴۰ نشست تخصصی در سرای اهل قلم، تجلیل از کتابداران، برپایی نمایشگاه استانی در یزد، و برگزاری نخستین جشنواره کتاب و کتاب‌خوانی در زندان‌های کشور را از دیگر برنامه‌های سی و چهارمین هفته کتاب معرفی کرد.مدیر خانه کتاب و ادبیات در پایان با تأکید بر اینکه هفته کتاب تنها مسئول حل تمام مشکلات نشر نیست، رسالت اصلی آن را «مسئله‌شناسی، طرح چالش‌ها و ایجاد گفتمان عمومی» میان فعالان حوزه کتاب و سیاست‌گذاران دانست تا با هم‌افزایی و همدلی، مسیر اعتلای فرهنگ مطالعه در کشور هموارتر شود.