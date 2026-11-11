فصل جدید پویانمایی «شهر موشکی» روی آنتن میرود
فصل دوم مجموعه پویانمایی «شهر موشکی» در ۱۳ قسمت از شبکه تلویزیونی پویا پخش میشود.
در فصل جدید این مجموعه، داستان فاطمه، امیرعلی و مهدی در بستر حوادث و التهابات جنگ تحمیلی ۱۲روزه دنبال میشود، و ماجرای سه نوجوان خلاق و ماجراجو که با تکیه بر دانش و نبوغ خود در زمینه اختراع و ساخت ابزارهای نوآورانه، با چالشها و تهدیدهای تازهای روبهرو میشوند را روایت میکند.
داستان «شهرموشکی» در فصل نخست با ماجرای ساخت ربات هوشمندی بنام «رایان» در یک جزیره و مواجهه با شخصیتی مرموز بنام «آقای سام» آغاز شد و در فصل دوم، ماجراهای این نوجوانان در فضائی تازه و با موقعيتهایی متفاوت ادامه پیدا میکند. این مجموعه همچنین در کنار روایت ماجراجویانه خود، مفاهیمی همچون دوستی، اتحاد، مسئولیتپذیری و رشد فردی را در قالب داستانی متناسب با مخاطبان کودک و نوجوان دنبال میکند.
گفتنی است، «پویانمایی» شهر موشکی ۲ به کارگردانی رسول آذرگون و تهیهکنندگی محمد سرشار هرروز ساعت ۳۰: ۱۷ روی آنتن شبکه پویای رسانه ملی میرود و بازپخش آن ساعت ۲۱ روز بعد است.