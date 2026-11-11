فصل دوم مجموعه پویانمایی «شهر موشکی» در ۱۳ قسمت از شبکه تلویزیونی پویا پخش می‌شود.

در فصل جدید این مجموعه، داستان فاطمه‌، امیرعلی و مهدی در بستر حوادث و التهابات جنگ تحمیلی ۱۲روزه دنبال می‌شود، و ماجرای سه نوجوان خلاق و ماجراجو که با تکیه بر دانش و نبوغ خود در زمینه اختراع و ساخت ابزارهای نوآورانه، با چالش‌ها و تهدیدهای تازه‌ای رو‌به‌رو می‌شوند را روایت می‌کند. ‌

داستان «شهرموشکی» در فصل نخست با ماجرای ساخت ربات هوشمندی بنام «رایان» در یک جزیره و مواجهه با شخصیتی مرموز بنام «‌آقای سام» آغاز شد و در فصل دوم، ماجراهای این نوجوانان در فضائی تازه و با موقعيت‌هایی متفاوت ادامه پیدا می‌کند. این مجموعه همچنین در کنار روایت ماجراجویانه خود، مفاهیمی همچون دوستی‌، اتحاد، مسئولیت‌پذیری و رشد فردی را در قالب داستانی متناسب با مخاطبان کودک و نوجوان دنبال می‌کند.

گفتنی است، «پویانمایی» شهر موشکی ۲ به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه‌کنندگی محمد سرشار هرروز ساعت ۳۰: ۱۷ روی آنتن شبکه پویای رسانه ملی می‌رود و بازپخش آن ساعت ۲۱ روز بعد است.