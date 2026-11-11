یک بازیگر از لزوم ایجاد بستر مناسب برای تحقق بعثت هنرمندان سخن گفت. «بهمن دان» در گفت‌و‌گو با سینماپرس با تشریح ابعاد بعثت هنرمندان، تصریح کرد: اینکه هنرمندی مبعوث شده است به این معناست که همیشه در راستای انقلاب حرکت کرده. در طول این ۴۷ سال، حداقل ما که همیشه پشتیبان ولایت فقیه بوده‌ایم، همواره به دنبال این بودیم که بتوانیم حرکت مثبتی برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشیم و همیشه یاری‌رسان بوده‌ایم.

بازیگر فیلم سینمایی «حماسه قهرمانان» با بیان این مطلب که آنچه مسلم است، ما باید در راستای نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت کنیم، چرا که هنرمندان مدیون سیاست‌های نظام و مردم خود هستند؛ اظهار داشت: این‌گونه نیست که بگوییم هر کسی نام هنرمند بر خود گذاشت و به شهرت رسید، الزاماً هنرمند واقعی است؛ کما اینکه شاید هنرمندان بسیاری داشته باشیم که بسیار خوب باشند، اما به شهرت نرسیده باشند. اینکه امروز بخواهیم در این راستا قدم برداریم، به نظر من بهترین راه این است که پشت سر ولایت فقیه باشیم.

دان با انتقاد از مدیران فرهنگی به دلیل بی‌توجهی به ایجاد بستر مناسب برای تحقق بعثت هنرمندان، بیان کرد: اینکه زمینه برای بعثت هنرمندان به اندازه کافی از سوی مدیران فرهنگی محقق نشده است، مسئله این است که مدیران فرهنگی نتوانستند یا نخواستند زمینه را برای بعثت هنرمندان فراهم سازند؛ و به نظر من هر دوی این موارد وجود داشته است. این در حالی است که کشور ما از لحاظ فرهنگی پتانسیل‌های ویژه‌ای دارد و می‌تواند با حضور افرادی که امروز در این کشور فعالیت فرهنگی دارند، از جایگاه و تراز بسیار بالایی برخوردار شود.

بازیگر فیلم سینمایی «شیرهای جوان» با بیان این مطلب که من از مدیران فرهنگی کشورم گله‌مندم؛ متذکر شد: اگر امروز مسئله بدحجابی را در کشور داریم، این مسائل به سیاست‌های نادرست مدیران فرهنگی بازمی‌گردد. آنها باید تلاش کنند و نباید زمان زیادی را صرف این مسئله کنیم؛ بلکه باید در مدت بسیار کوتاهی آنچه را که در قانون اساسی کشور ما به هر لحاظ پیش‌بینی شده است، محقق کنند.