طبق ارزیابی آژانس‌های اطلاعاتی غربی، ایران با وجود چند ماه حملات هوائی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخلاف ادعای نابود شدن توان موشکی آن از سوی وزیر جنگ آمریکا، همچنان ماهانه ۵۰ موشک بالستیک تولید می‌کند.

آژانس‌های اطلاعاتی غربی برآورد کرده‌اند که ایران با وجود ماه‌ها حملات هوایی، همچنان می‌تواند ماهانه حدود ۵۰ موشک بالستیک تولید کند که به ادعای آن‌ها، تقریبا نیمی از ظرفیت پیش از جنگ خود است.

خبرگزاری بلومبرگ با انتشار این مطلب در گزارشی نوشت: آمریکا از مراحل اولیه جنگ همواره مدعی شده است که ذخایر تسلیحاتی ایران و توانایی بازسازی آن‌ها به شدت تضعیف شده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز روز سه‌شنبه مدعی شد که ۸۰ درصد از پایگاه صنعتی ایران نابود شده است!

با این حال، جیم لمسون، تحلیلگر پیشین سازمان سیا با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی نظامی گفت که ایران احتمالا حداقل هزار و ۷۰۰ موشک بالستیک را حفظ کرده و در حال حاضر آن‌ها را با حدود نیمی از نرخ پیش از جنگ تولید می‌کند. او همچنین گفت که زرادخانه ایران ممکن است هنوز هزاران سلاح تهاجمی سری «شاهد» را در اختیار داشته باشد.

به نوشته این رسانه، تعیین تعداد دقیق موشک‌های بالستیک و پهپادهای شاهد دشوار است، چراکه اندازه ذخایر تسلیحاتی ایران پیش از جنگ ناشناخته است و میزان پر شدن دوباره ذخایر تحلیل‌رفته از آن زمان مشخص نیست.

این اولین باری نیست که برآورد اطلاعاتی کشورهای غربی و تحلیل رسانه‌های جهان به حفظ توان موشکی و قدرت آتش ایران به‌رغم حملات هوائی سنگین آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی دوم و سوم اشاره دارد.

این گزارش در پی این انتشار یافت که روز سه‌شنبه، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)

و سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه از یکی از شهرهای موشکی راهبردی نیروی هوافضای سپاه بازدید کردند. تصاویر و اخبار مرتبط با این بازدید در رسانه‌های خارجی بازتاب یافت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در جریان این بازدید با اشاره به حجم استفاده آمریکا از مهمات و تجهیزات نظامی در جنگ‌های اخیر اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که آمریکا در هیچ جنگی در چنین مدتی به این میزان از مهمات و تجهیزات نظامی استفاده نکرده است؛ آن هم مهمات پیشرفته‌ای که امروز ساخته شده و آثار آن را در میدان نیز مشاهده کردیم.

سرلشکر عبداللهی با تاکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات دشمن تصریح کرد: اگر دشمن بخواهد غلطی بکند، پاسخ ما بدون محدودیت و فراتر از منطقه خواهد بود. او همچنین با اشاره به توانمندی‌های جدید موشکی کشور گفت: شگفتانه‌ها مرتب در جنگ آینده خودشان را نشان خواهند داد.

به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز در این بازدید با اشاره به تداوم روند توسعه توانمندی‌های دفاعی نیروی هوافضا گفت: شاهد باشید که ان‌شاءالله در پایان هر مرحله از ایجاد فرصت‌ها و آمادگی‌ها، محصولات، سلاح‌ها و تجهیزات جدیدی را در سازمان رزم ما مشاهده خواهید کرد.