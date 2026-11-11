عراقچی: همین توهمات واهی روبیو آمریکا را به شکست کشانده است

وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به تکرار ادعاها علیه ایران در دوره‌های مختلف تاریخی تأکید کرد: رویکرد غیرانسانی و تصورات واهی مقام‌های آمریکایی درباره ایران، به شکست سیاست‌های واشنگتن منجر می‌شود.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز چهارشنبه (20 آبان ماه)، در حساب کاربری خود در فضای مجازی با اشاره به ادعاهای مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا درباره شرایط داخلی ایران، نوشت: هشت سال پیش، یک شخصیت کارتونی مانند پمپئو می‌گفت ایرانی‌ها اگر می‌خواهند چیزی برای خوردن داشته باشند، باید از دستورات کاخ سفید تبعیت کنند. امروز، فردی مانند روبیو، که هم‌وطنان کوبایی‌اش قربانی همین سیاست هستند، همان مهملات را تکرار می‌کند.

عراقچی تصریح کرد: فارغ از غیرانسانی بودن این سیاست، همین قبیل توهمات و تصورات واهی هستند که به شکست سیاست‌های آمریکا منجر می‌شوند.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزیران امور خارجه گروه هفت (G7) در پاریس، مدعی شد: فشارهای اقتصادی تحمیل شده به ایران، فوق‌العاده شدید است، بنابراین، فکر می‌کنم هرچه زمان بگذرد، این فشارها تأثیر خود را خواهند گذاشت.

عراقچی به گوترش و گروسی:

اعلامیه آمریکا را محکوم کنید

همچنین وزیر امور خارجه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خانم سانیتا پاولوتا- دسلاندس، رئیس شورای امنیت و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد «اعلامیه نفرت‌انگیز و تاسف‌بار وزارت امور خارجه آمریکا برای پاداشی تا سقف ۲۰ میلیون دلار آمریکا در ازای ارائه اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران» نوشت: جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست می‌کند که این اعلامیه نفرت‌انگیز را به‌صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهامی محکوم کنند.

عراقچی تصریح کرد: همچنین از دبیرکل و شورای امنیت درخواست می‌شود: بی‌درنگ توجه جامعه بین‌المللی را به پیامدهای جدی اعلامیه آمریکا برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی جلب نمایند و در چارچوب مسئولیت‌های خود بر اساس منشور ملل متحد، به تهدیداتی که اقدامات آمریکا متوجه ایمنی و امنیت تأسیسات هسته‌ای، تجهیزات و کارکنان مرتبط با آنها می‌سازد، رسیدگی کرده و آمریکا را در قبال اقدامات متخلفانه مستمر خود پاسخگو سازند.