چه بهتر از این

سایه‌ات هست تا به روی زمین

ای امید جهان چه بهتر از این

قدمِ تو محول‌الاحوال

نفسِ تو نسیم فروردین

چشم ما با تو می‌شود روشن

زندگی با تو می‌شود شیرین

ای که ماه شب چهاردهم

در حضور تو می‌کند تمکین

ای که خورشید در مقابل تو

قرن‌ها روی خاک، سوده جبین

قاب قوسین ابرویت ‌ای نور

بسته بر بام نُه فلک آذین

غنچه غنچه ز شوق خندیدند

سوسن و یاس و لاله و نسرین

هر گلی که محمدی شده است

شده از مقدَمِ تو عطرآگین

هر کجا که تویی بهشت آنجا است

بی‌خیال بهشت و حورالعین

کهکشان تشنه کرامت توست

ای رهین تو خوشه پروین

با تماشای پرچم سبزت

شده پاییز با بهار، قرین

ما همه غائب و تویی حاضر

ای امامِ غریبِ پرده‌نشین

موی پر پیچ توست، سوره لیل

شهدِ ناب کلام تو والتّین

جدّه‌ات شرحِ سوره کوثر

جدّ تو کُنهِ سوره یاسین

دست تو دست کیست؟ دست خداست

چشم‌های تو چیست؟ عینِ یَقین

شرح توحید ما ولایت توست

ای که آغوش توست حصنِ حصین

پرِ پرواز ماست واعتصموا

نخی از شال توست حبلِ متین

تا به هر‌کس نظر می‌اندازی

می‌شود همنشینِ علّیین

جلوه نور در دلِ ظلمات

رحمتی فی السَّماءِ و الاَرَضین

پرچمت را که برمی‌افرازی

بیرق کفر می‌رود پایین

شکرِ بی‌حد که بود از آغاز

گِلِ ما با محبتِ تو عجین

پس اَعوذُ بِرِبِّکَ یا نور

از شیاطینِ در یسار و یمین

در مَثَل قابل مقایسه نیست

پر گنجشک با پر شاهین

ما اسیر همیشه نفسیم

صاحبِ خانه‌های دل چرکین

با دعای فرج بزرگ شدیم

حک شده بر لبانمان آمین

ما مسلمان آستان توایم

بهتر از این ندیده‌ایم آیین

سیصد و سیزده نفر عاشق

عاشقان بدون جایگزین

در رکاب تواند تا محشر

تا گذرگاه‌های یوم‌الدین

قسمت این شد که از ازل باشی

بر رکابی پیمبرانه نگین

در پی توست حضرت عیسی

تشنه یوسف است بنیامین

بر سر سفره‌ی تو میکائیل

می‌نشیند کنار روح‌الامین

هست در کوچه باغ هر چه غزل

شعر ناب تو عاشقانه‌ترین

آسمان دور مانده از دستم

پس برایم کمی ستاره بچین

دوستی با تو شادی محض است

بر سر سفره‌ی دلم بنشین

از قدیم و ندیم می‌گویند

دل بی‌دوست، می‌شود غمگین

کاش هنگام دیدنت در خواب

بر نمی‌داشتم سر از بالین

مایه شادی کریمان است

به نوایی اگر رسد مسکین

رعد، یعنی زمانِ ‌گریه تو

آسمان سینه می‌زند، سنگین

هیچ راهی به جز ظهورت نیست

در نگاهِ دلِ حقیقت بین

برگ سبزی برایت آورده

شاعری که نداشت بیش از این

احمد علوی

تقدیم سبز نگاهت

دور از تو می‌رانم آرام سمت زوالی که دارم

گم می‌شوم تشنه تشنه در خشکسالی که دارم

می‌گویم امشب می‌آیی یا لااقل صبح فردا

سر می‌کنم زندگی را با احتمالی که دارم

قد می‌کشد لحظه لحظه در باغ احساس من مرگ

پر می‌شود سایه سایه حجم خیالی که دارم

حتی اگر خواب‌هایم پر گردد از روح پرواز

همسایه با زخم سرخی‌ست رؤیای بامی که دارم

این روح عاشق مبادا آتشفشانی شود باز

هفت آسمان می‌گدازد در اشتعالی که دارم

کی می‌وزد بر نگاهم یک پاسخ از سمت چشمت

تلواسه زد در گلویم بغض سوالی که دارم

بر من بنوشان همین شب دریاچه راز خود را

تقدیم سبز نگاهت شعر زلالی که دارم

سعیده شاکری

چه حکایتی!

لب ما و قصه‌ زلف تو، چه توهمی! چه حکایتی!

تو و سر زدن به خیال ما، چه ترحمی! چه سخاوتی!

به نماز صبح و شبت سلام! و به نور در نَسَبت سلام!

و به خال کنج لبت سلام! که نشسته با چه ملاحتی!

وسط «الست بربکم» شده‌ایم در نظر تو گم

دل ما پیاله، لب تو خم، زده‌ایم جام ولایتی

به جمال، وارث کوثری، به خدا حسین مکرری

به روایتی خود حیدری، چه شباهتی! چه اصالتی!

«بلغ العُلی به کمالِ» تو «کشف الدُجی به جمال» تو

به تو و قشنگی خال تو، صلوات هر دم و ساعتی

شده پر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی عسل

نظرت چه کرده در این غزل، که چنین گرفته حلاوتی!

تو که آینه تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی

تو که با دل همه راحتی‌، تو قیام کن که قیامتی

زد اگر کسی در خانه‌ات، دل ماست کرده بهانه‌ات

که به جستجوی نشانه‌ات، ز سحر شنیده بشارتی

غزلم اگر تو بسازیم، و نی‌ام اگر بنوازیم

به نسیم یاد تو راضیم نه گلایه‌ای نه شکایتی

نه، مرا نبین، رصدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن

ز درت بیا و ردم نکن تو که از تبار کرامتی

قاسم صرافان

گیسوی پائيز

بر آمدنت جهان تفأل زده است

خورشید دوباره بر زمین پل زده است

برخیز و بیا که در قدومت، حتّی

پاییز به گیسوی خودش گل زده است

زهرا محدّثی خراسانی