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کد خبر: ۳۴۱۹۰۶
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
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پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت نویسنده انقلابی

منصور انوری دِین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرد

حضرت آیت‌الله العظمی امام سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت نویسنده متعهّد و انقلابی آقای «منصور انوری» را تسلیت گفتند. 
متن پیام رهبر معظّم انقلاب به این شرح 
است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت جناب آقای «منصور انوری» نویسنده متعهّد و انقلابی موجب تاسّف گردید.
آن مرحوم با خلق آثار متعدّد از جمله رمان 
دوازده جلدی «جاده جنگ» که مورد توجّه و تحسین امام مجاهد شهید قرار گرفت، دِین خود را به انقلاب اسلامی ادا 
کرد. اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و جامعه ادبی کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش، مغفرت و اجر الهی مسالت 
می‌کنم.
سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای
۲۰ آبان ۱۴۰۵

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