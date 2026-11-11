کد خبر: ۳۴۱۹۰۵
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت هنرمند انقلابی
پایمردی کوروش زارعی بر ارزشهای انقلاب اسلامی تحسینبرانگیز بود
حضرت آیتالله العظمی امام سیّدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت هنرمند متعهّد و انقلابی، آقای «کوروش زارعی» را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظّم انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت جناب آقای «کوروش زارعی» هنرمند متعهّد و انقلابی کشور موجب تاسّف شده است. فعالیتهای بیوقفه آن مرحوم در گسترش هنرهای نمایشی در شهرها و مناطق کمتر برخوردار کشور و پایمردی او بر ارزشهای انقلاب اسلامی تحسینبرانگیز بود. اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و جامعه هنری کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و مغفرت و اجر الهی مسئلت میکنم.
سیّدمجتبی حسینی خامنهای
۲۰ آبان ۱۴۰۵