فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: ارتش قاچاقچی و تحقیر شده آمریکا که خود جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارد، نفتکش‌های بیچاره را با دروغ باز بودن تنگه هرمز به کام دیوارهای آتشین

می‌کشاند.

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ارتش قاچاقچی و تحقیر شده آمریکا که خود جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارد، نفتکش‌های بیچاره را با دروغ باز بودن تنگه هرمز به کام دیوارهای آتشین می‌کشاند.

آتش سوزی یک نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز

خبر دیگر اینکه، بامداد روز 20 آبان، یک نفت‌کش متخلف، بر اثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شد.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه دریادلان نیروی دریایی ارتش با قدرت شرق تنگه هرمز را رصد کرده و تحت کنترل دارند، برای چندمین‌بار به صاحبان کشتی‌ها توصیه کرد، عبور امن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با نیروهای مسلح و رعایت قوانین دریانوردی است.