وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام دولت آرژانتین در معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان نهاد تروریستی، اعلام کرد که نیروی دریایی و نیروی هوائی این کشور را بر اساس اصل عمل متقابل و قانون مصوب سال ۱۳۹۸، سازمان‌های تروریستی می‌داند و مسئولیت پیامدهای این اقدام را بر عهده دولت آرژانتین

دانست.

وزارت امور خارجه روز چهارشنبه(20 آبان ماه) در بیانیه‌ای نیروی دریایی و نیروی هوائی آرژانتین را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی اعلام کرد و تصریح کرد: از آنجا که دولت آرژانتین برخلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، در اقدامی خصمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است، به‌عنوان نهاد تروریستی معرفی کرده است، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عمل متقابل و مستند به قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا»، مصوب سال ۱۳۹۸ که تصریح می‌کند: «کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند، مشمول عمل متقابل می‌شوند»، نیروی دریایی آرژانتین و نیروی هوائی آرژانتین را مشمول قانون مذکور و مفاد آن می‌داند و آنها را به عنوان سازمان‌های تروریستی اعلام می‌کند.

وزارت امور خارجه تاکید کرد: بدیهی است مسئولیت همه پیامدهای مترتب بر این امر بر عهده دولت آرژانتین خواهد بود.

به گزارش ایرنا، ریاست‌جمهوری آرژانتین فروردین ماه سال جاری در بیانیه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۱۲ فروردین در بیانیه‌ای اقدام غیرقانونی و ناموجه دولت آرژانتین در اتهام‌زنی ناصواب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌شدت محکوم کرد و آن را خلاف عرف و حقوق بین‌الملل و تحت القائات رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست.