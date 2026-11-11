دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه خطای محاسباتی دشمن پاسخی کوبنده و فرامنطقه‌ای خواهد داد، اعلام کردند که حتی ذره‌ای از مواد غنی‌شده هسته‌ای از خاک کشور خارج نخواهد شد و در صورت هرگونه حماقت یا حمله جدید از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی پاسخی فرامنطقه‌ای دریافت خواهند کرد که تمامی منافع و پایگاه‌های دوردست ایالات متحده در منطقه و حتی جهان را در بر خواهد

گرفت.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین، مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های مختلف راهبردی، نظامی، هسته‌ای و دیپلماتیک تشریح کرد و به پرسش‌های صریح این رسانه پیرامون تحولات منطقه، وضعیت مذاکرات، جنگ‌های اخیر و آینده ترتیبات امنیتی غرب آسیا پاسخ داد.

سرلشکر رضایی در این مصاحبه با اشاره به آغاز جنگ از سوی رژیم صهیونیستی و ورود ایالات متحده به رویارویی مستقیم با ایران تصریح کرد: مقاومت استثنایی مردم ایران تمامی محاسبات دشمنان را برهم زد و شکستی تاریخی را در عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک به آنان تحمیل کرد.

وی تأکید کرد: امروز هیچ خانواده‌ای در آمریکا و اروپا و هیچ مؤسسه اقتصادی در جهان وجود ندارد که از تبعات این جنگ‌طلبی آسیب ندیده باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره وضعیت مذاکرات و خبرهای متناقض پیرامون توافق‌های احتمالی توضیح داد که ایران در چهار جبهه نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی فعالیت می‌کند و تاکنون سه دور مذاکره دیپلماتیک در جریان رویدادهای مختلف برگزار کرده است.

وی با اشاره به بدعهدی آمریکایی‌ها و پاره کردن توافق‌های امضاشده توسط آنان یادآور شد: تهران هفت شرط مشخص را برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به تنش‌ها تعیین کرده است و پاسخ‌های کنونی واشنگتن را فریبکارانه می‌داند.

سرلشکر رضایی در بخش مهمی از این گفت‌وگو با تأکید بر موضوع هسته‌ای و رد هرگونه عقب‌نشینی از حقوق ملی اعلام کرد که ذره‌ای از مواد غنی‌شده هسته‌ای را از ایران خارج نخواهیم کرد و به دوستان روس خود نیز اطلاع داده‌ایم که حتی ذره‌ای از مواد غنی‌شده هسته‌ای از خاک کشور خارج نخواهد شد و برای کاربردهای گوناگون از جمله طراحی کشتی‌ها و زیردریایی‌های هسته‌ای و نیروگاه‌های کوچک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی همچنین بر حفظ کامل حقوق ۲۲ گانه ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درس‌های این جنگ را برای امنیت ملی و جهانی بسیار عمیق توصیف کرد و افزود: رویارویی‌های اخیر ثابت نمود ایمان بر فناوری مقدم است و جمهوری اسلامی توانسته است با تکیه بر توانمندی‌های بومی، تسلیحات ساخت داخل، پیشرفت‌های چشمگیر در جنگ الکترونیک و به غنیمت گرفتن پهپادها و زیردریایی‌های پیشرفته دشمن، برتر از مدیریت ژنرال‌های آمریکایی عمل کند.

سرلشکر رضایی درخصوص احتمال هرگونه حماقت یا حمله جدید از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد: توان سیاسی و نظامی آنان برای ادامه جنگ به پایان رسیده است و در صورت بروز هرگونه اشتباه جدید، پاسخی فرامنطقه‌ای دریافت خواهند کرد که فراتر از پایگاه‌های نزدیک، تمامی منافع و پایگاه‌های دوردست ایالات متحده در منطقه و حتی جهان را در بر خواهد گرفت.

وی به تمام کشورهایی که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند توصیه کرد با هیچ‌گونه اقدام تهاجمی علیه ایران همکاری نکنند زیرا هر مکانی که مبدأ تجاوز باشد، تهدیدی علیه امنیت ملی ایران تلقی خواهد شد.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، دبیر شورای عالی امنیت ملی به تشریح دستاوردهای سفر خود به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین پرداخت و با اشاره به تقدیم پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دو طرف درباره گسترش همکاری‌های راهبردی، کریدورهای تجاری شمال-جنوب، انتقال گاز و ایجاد ترتیبات امنیتی منطقه‌ای با مشارکت کشورهای همسایه به توافق رسیده‌اند و مسکو نیز از این رویکرد حمایت کرده است.

به گزارش فارس، سرلشکر رضایی در پایان با تأکید بر اینکه آغوش ایران برای همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با کشورهای عربی و ایجاد اتحادیه هشت‌جانبه در خلیج‌فارس باز است، هرگونه مذاکره مستقیم کنونی با ایالات متحده را رد کرد و افزود: ما در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نمی‌دهیم و هیچ مذاکره‌ای میان ما و ایالات متحده وجود ندارد. ما هفت شرط خود را ارائه کرده‌ایم و منتظر پاسخ آمریکا هستیم، اما پاسخ نخست آنان از نظر ما کافی

نبود.

هر کانون تهدید علیه ایران

هدف مستقیم عملیات نامتقارن می‌شود

همچنین سرلشکر خلبان علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در پیامی به سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پانزدهمین سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم را گرامیداشت و نوشت: فرا رسیدن

۲۱ آبان‌ماه، پانزدهمین سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران و تعدادی از هم‌رزمان ایشان در حین اجرای ماموریت‌های محوله را به جنابعالی، فرماندهان، متخصصان، رزمندگان و نخبگان مؤمن، متعهد و سلحشور این نیروی راهبردی و تاریخ‌ساز که مایه مباهات ایرانیان و جبهه مقاومت اسلامی است، گرامی داشته و پیروزی‌های غرورانگیزتان در دفاع مقدس دوم و سوم برابر جنگ‌های تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه میهن عزیزمان را تبریک عرض می‌نمایم.

وی یادآور شد: سالگرد شهید تهرانی مقدم فرصتی مغتنم برای یادآوری نقش بنیادین آن شهید والامقام در معماری و پی‌ریزی اقتدار موشکی کشور است؛ همت بلند، ابتکار، خلاقیت و مجاهدت خالصانه و خستگی‌ناپذیر آن شهید سرافراز، پایه‌های مستحکم توان دفاعی امروز ایران اسلامی را گذارد و مسیر حرکت کشور به سمت ایران قوی و بازدارندگی مثال‌زدنی را هموار ساخت؛ میراثی که امروز در دستان توانمند شما و متخصصان این نیرو به ثمر نشسته است.

در این پیام آمده است: دستاوردهای پرشمار و شگفت انگیز راهبردی این نیرو، بار دیگر پرده از عظمت توان دفاعی و حقیقت اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران برداشت؛ دستاوردهایی که تبلور شکوهمند آن در سلسله عملیات‌های «وعده صادق» و «نصر» مصداق روشن «ما می‌توانیم» و تحقق وعده الهی پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: نیروی هوافضای سپاه پاسداران در هم‌افزایی و همراهی با سایر ارکان صنعت دفاعی و نظامی میهن عزیز با تکیه بر نبوغ نخبگان ایرانی و ایمان راسخ رزمندگان، مسیر خودکفایی را از صفر تا صد پیموده و نیاز کشور به بیگانگان و واردات تسلیحات را پایان بخشیده است، به گونه‌ای که ایران مقتدر هم اکنون از جایگاه خریدار تسلیحات به قدرت برتر تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات راهبردی ارتقا یافته است.

سرلشکر عبداللهی در ادامه این پیام آورده است: آنچه در میدان واقعی نبرد به ویژه طی یک و نیم سال اخیر به اثبات رسید، شکست تجهیزات پدافندی پرمدعای غربی در برابر اراده و فناوری ایرانی بود؛ سامانه‌های پیشرفته دشمن آمریکایی- صهیونیستی برابر سرعت، مانورپذیری و قابلیت‌های موشک‌ها و پهپادهای ایرانی ناکارآمد و فلج شدند، و تاب‌آوری صنایع موشکی و پهپادی کشور نیز به سطحی رسیده است که امکان تداوم بی‌وقفه ساخت سلاح حتی زیر آتش و بمباران سنگین دشمن فراهم شده و خطوط تولید در اعماق زمین و تونل‌های زیرزمینی به افزایش دارایی‌های دفاعی و نظامی کشور می‌پردازد؛ قابلیتی که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد دشمن چرخه ساخت، ارتقا و نوسازی سلاح‌های ما را متوقف

سازد.

وی با بیان اینکه در این رهگذر از جنابعالی و تمامی فرماندهان، دانشمندان، متخصصان و رزمندگان نیروی هوافضا که با روحیه جهادی و اعتقاد راسخ، امنیت و اقتدار ایران اسلامی را در بالاترین سطح تضمین کرده‌اند و موجبات اعتماد، اطمینان و حمایت ملت مبعوث شده و خونخواه امام شهید و دیگر شهیدان مظلوم از نیروهای مسلح این سرزمین را رقم زده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم، نوشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در انجام اجرای تدابیر فرامین مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد و هر نقطه‌ای که کانونی برای تهدید علیه موجودیت نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد، هدف مستقیم عملیات نامتقارن قرار خواهد

گرفت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد: سیلی‌های پیشین تنها آغاز ماجرا بوده و در صورت هرگونه خطای محاسباتی جدید، ضرباتی به مراتب مهلک‌تر در انتظار آنان خواهد بود. این تهدیدی معتبر و در دایره توانمندی‌ها و واقعیت‌های موجود نزد نیروهای مسلح ایران اسلامی است.

به گزارش ایرنا، سرلشکر عبداللهی در پایان پیام خود آورده است: از خداوند متعال، علو درجات شهیدان عالیقدر نیروی هوافضا به ویژه شهیدان سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم و سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده را طلب کرده و توفیق روزافزون آن فرمانده محبوب مردمی و همه تلاشگران عرصه آن نیرو و سایر مدافعان وطن را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) در خیمه ولایت و در رکاب فرمانده معزز کل قوا مسئلت

دارم.