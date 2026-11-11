* هیچ‌وقت این عبارت امام شهید را فراموش نمی‌کنم که فرمودند «امید و نگاه بنده نسبت به آینده‌ این کشور خیلی روشن است. بنده می‌دانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملّت را به متعالی‌ترین درجات برساند.»

قدوسی

* در این ورطه زمانی که ایران عزیز دچار ضربات عدیده و شدیدی شده، به صراحت باید گفت که اگر هر یک ضربه از این‌ها به هر کشور و ملت دیگری وارد می‌شد تا به الان دچار استحاله و شکست و نابودی شده بود، اما ملت رشید و سرافراز ایران اسلامی علی‌رغم همه این فشارها و ناملایمات، همچنان ایستاده‌اند و اتفاقاً تبدیل به یک قدرت جدید در میان قدرت‌های بزرگ شده‌اند.

شاطری

* شناور نظامی برای مقابله با تهدید موشکی می‌تواند از سامانه‌های هشدار و جنگ الکترونیک استفاده کند. اما مقابله با مین به شناسایی و بررسی محیط زیر آب نیاز دارد که کاری تخصصی، زمان‌بر و پرخطر است. نیروی دریایی سپاه با تکیه بر این تاکتیک، توانسته است بدون صرف هزینه‌های سنگین، محدودیت‌های جدی برای شناورهای متخلف ایجاد کند. به همین دلیل در روزهای گذشته تعداد کشتی‌های متخلفی که در خلیج‌فارس گرفتار تیر غیب شدند افزایش قابل توجهی داشته است.

قاجاری

* میانگین فعلی صادرات کشور حدود ۱۵۰ میلیون دلار در روز است. اما با توجه به ظرفیت‌های کشور از یک طرف و با عزم مشترک دولت و فعالان اقتصادی از سوی دیگر می‌توان به صادرات روزانه یک میلیارد دلاری دست ‌یافت.

طهماسبی‌فر

*پیشنهادم به کیهان این روزنامه ارزشی و انقلابی این است که ستونی را به چاپ سلسله مقالات با موضوع استعمار در گذشته و حال اختصاص بدهد. نسل جدید از ماهیت غرب و غربی‌های استعمارگر کاملا بی‌اطلاع هستند.ضرورت دارد در این خصوص جهاد تبیین صورت گرفته به آنان آگاهی داده شود.

علیمردانی

* با خبر شدیم منصور انوری، نویسنده رمان ۱۲ جلدی «جادۀ جنگ»، که تاریخ تحولات ایران را از سال‌های پیش از انقلاب مرور می‌کند، پس از ابتلا به یک بیماری صعب‌العلاج آسمانی شد. مجموعه زندگینامه شهدا به نام «قربانگاه عشق»، «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «قلب تپنده» و «بر فراز آشیانه عنقا» در کنار متن مجموعه‌های تلویزیونی متعدد از جمله آثار مرحوم منصور انوری است. برای این سرباز فرهنگی کشورمان رحمت واسعه از خداوند خواستاریم.

صادق‌پور

* یک علت مهم بسیاری از مشکلات کشور، اجرا نکردن قوانین توسط دولت است. در حالی‌که دولت قانوناً باید هر وزیری را نهایتا تا ۳ ماه به مجلس معرفی کند، حدود ۸ ماه است که کشور «وزیر اطلاعات» ندارد و به همین علت بسیاری از معاونان و مدیران کل این وزارتخانه حساس، با سرپرست اداره می‌شوند.

قنبری

* بر خودم وظیفه می‌بینم از طریق این ستون مردمی بابت روی آنتن رفتن سری جدید برنامه موفق و فاخر جهان آرا از شبکه افق از بر و بچه‌های ارزشی و انقلابی شبکه افق تقدیر و تشکر بکنم. انصافاً برنامه امیدوار‌کننده‌ای است و مجری آن آقای یامین‌پور نیز انسان بسیار شریف‌، شجاع و صادقی است.

علیمردانی

* جنگ سخت و نظامی امروز آمریکا و متحدانش، آخرین تلاش آنان است که با پاسخ قدرت آتش نیروهای مسلح کشورمان رو‌به‌رو شده و خواهد شد. اما جنگ نرم و شناختی، به عهده نخبگان از حوزه و دانشگاه است.

نورالدین

* کار خدا را ببینید، نیروی هوائی سعودی‌ها به اشتباه به مواضع نیروهای واکنش سریع مزدوران خود در شرق صحرای الجوف حمله سنگینی را انجام داده که تاکنون ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته است. برای خدا کاری ندارد که ظالم را به دست خودش از بین ببرد.

مواثق

*حجم آب دریاچه ارومیه ۱۰ برابر شده، اما بعضی از فعالان محیط زیست لال شده و سکوت اختیار کرده‌اند. واقعاً چرا؟ چون ویو و لایک در ناله کردن این جماعت است و اگر واقعیت‌های مثبت و امید‌آفرین و حال خوب کن را یادآوری کنند گویا مار زبانشان را زده است.

زاهدیان

* از پیشرفت چشمگیر توانمندی‌های اطلاعاتی و شناسایی ارتش یمن، همین بس که یمنی‌ها علاوه‌بر توانایی جمع‌آوری اطلاعات حساس درباره تحرکات نظامی عربستان سعودی و مزدوران مورد حمایت ریاض، قادر هستند حملات دقیقی را در زمان‌بندی‌های حساب‌شده، در داخل و خارج از این کشور اجرا کنند. به عنوان مثال ارتش یمن در ۱۹ اکتبر طی چند دقیقه، سه موشک بالستیک به اردوگاه العلم در استان شبوه شلیک کرد که به گفته مقام‌های سعودی و شاهدان، دست‌کم ۷۵ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشته که شماری از آنها نظامیان سعودی بودند.

جهان‌بین

* شکست ائتلاف نتانیاهو، مهم‌ترین پیام سیاسی انتخابات اخیر رژیم است. ائتلاف حاکم که در پارلمان پیشین ۶۸ کرسی داشت، اکنون به حدود ۵۳ کرسی رسیده است. این نتیجه به معنای پیروزی سیاسی او نیست. معیار اصلی قدرت در پارلمان، توانایی تشکیل ائتلاف و کسب حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ کرسی است. چیزی که بلوک نتانیاهو در شرایط کنونی از دستیابی به آن بازمانده است.

فرهادی‌مقدم

* در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که برگزار شد و ترامپ در هر دو مجلس نمایندگان و سنا شکست سنگینی خورد، برای دموکرات‌ها هیچ بیلبورد تبلیغاتی گویاتر از نمایشگرهای پمپ‌بنزین‌ها نبود. جایی که هر شهروند و کشاورز هزینه سنگین ماجراجویی‌های کاخ سفید را از جیب خود می‌پردازد.

مجدآبادی

* وزیر خزانه‌داری آمریکا با محاصره دریایی ایران، با اطمینان صحبت از فروپاشی از اقتصاد ایران بعد از گذشت دو هفته می‌کرد، غافل از آنکه تمامی سیاست‌های غرب با وجود تحمیل فشارها ناکام مانده و تجار ما به متخصصان دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده‌اند و ظرفیت ژئوپلیتیک ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه و ۷ کشور با مرز زمینی، استمرار تجارت را تضمین کرده است.

عباسیان

* مورگان داونی، اقتصاددان و بنیان‌گذار شرکت «بوکس وود»، در مصاحبه اخیر خود نسبت به پیامدهای خطرناک اختلال در تولید گاز طبیعی و بحران احتمالی در امنیت غذایی جهان در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز هشدار داده و گفته تنش‌های خاورمیانه و تنگه هرمز و اختلال در زنجیره تأمین گاز می‌تواند آثار خود را روی محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سال ۲۰۲۷ نشان دهد.

غیوری

* انتخابات اخیر آمریکا اگرچه مؤید قدرت ایران و اثرگذاری جهانی آن و اگرچه مؤید شکست سیاست‌های ترامپ بود، اما طبق نظر برخی تحلیلگران تفاوت چندانی در سیاست‌های کلان نظام آمریکا ایجاد نمی‌کند. چرا که هر دو حزب مخالف جمهوری اسلامی و به یک اندازه جنگ‌طلب هستند.

جهان‌افروز

* با شناختی که به جامعه آمریکا دارم باید بگویم خود «جنگ» نبود که موجب شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات شد. بلکه رسیدن اثرات جنگ به جیب‌ آمریکایی‌ها بود. مخلص کلام اینکه، آمریکایی‌ها ضدجنگ نیستند. ضدِ بنزین گران هستند‌.

تفرشیان

* تعداد مصری‌ها در آمریکا حدود ۳۳۰ هزار نفر ولی تعداد ایرانی‌ها بالای نیم میلیون (حدود ۵۲۰ هزار) نفر است اما همین مصری‌ها دو نماینده به مجلس آمریکا فرستادند ولی ایرانیان غربگرای ساکن آمریکا هیچی نشدند، فقط بلدند علیه ایران مزدوری کنند.

نصیرآباد

* عبدل السید، سناتور مسلمان مصری‌تبار آمریکا، این‌بار با حضور در مسجد شیعیان، با مهر نماز خواند. می‌خواهم بگویم او مردی برای تمامی فصول است. پیش از این نیز در تجمع همجنس‌گرایان حضور پیدا کرده بود و توانایی آن را دارد که خود را با همه گروه‌ها وفق دهد. هنری که هر کسی از عهده‌اش برنمی‌آید.

نجفیان

* عادل فردوسی‌پور بدون عذرخواهی درخصوص بی‌احترامی‌ نسبت به سرود ملی ایران، در مراسم خاکسپاری مرحوم حمید علیدوستی گفته، انگ وطن‌فروشی به من نمی‌چسبد. پیشنهادهای میلیون دلاری شده و نرفتم. به ایشان بگویید کجا برود بهتر از ایران که بتواند میلیاردمیلیارد به جیب بزند؟ آدم باهوشی هستی. چون می‌دانی اگر می‌رفتی مثل بقیه بدبخت می‌شدی.

خرسند