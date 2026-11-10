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کد خبر: ۳۴۱۸۸۷
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۲
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بازدید بخشدار مرکزی تالش از روستای کوهستانی حسن دگیرمانی

تالش- خبرنگار کیهان:
 مهندس شهرام امانی مریان در ادامه روند بازدیدهای پیگیرانه خود، از پروژه‌های مختلف روستای حسن دگیرمانی بازدید کرد.
مهندس امانی، بخشدار مرکزی به همراه دهیار روستا از پروژه کانال دفع آب‌های سطحی انجام‌شده توسط دهیاری روستا بازدید و دستورات پیگیری‌های لازم را صادر کرد.
وی ضمن قدردانی از ایفای نقش مؤثر دهیاری و شورای اسلامی روستای حسن دگیرمانی خاطرنشان کرد؛ شوراهای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی تالش می‌بایست تا می‌توانند پروژه‌های ماندگار از خود به‌جا بگذارند و هرچقدر میزان مشارکت مردم بیشتر باشد توان دولت در انجام پروژه بیشتر و در نتیجه رضایت مردم حاصل خواهد شد.

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