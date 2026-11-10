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کد خبر: ۳۴۱۸۸۶
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۲
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بازدید استاندار لرستان از مناطق سخت‌گذر آسیب‌دیده از سیل

خرم‌آباد- خبرنگار کیهان: 
استاندار لرستان در جریان بازدید از مناطق آسیب‌دیده بخش پاپی گفت: در جریان بارندگی‌های اخیر که در ۸ استان کشور شدت بیشتری برخوردار بود، لرستان با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با وجود ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی با کمترین خسارت از حوادث عبور کرد.
مهندس سید سعید شاهرخی افزود: با تلاش گسترده اکیپ‌های راهداری، برق و گاز لرستان خرابی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع می‌شود و تاکنون پیشرفت‌های چشمگیر صورت گرفته است.
شاهرخی اظهار داشت: میزان بارندگی در ایستگاه سپیددشت طی ۷۲ ساعت ۲۰۰ میلی‌متر و شول‌آباد الیگودرز ۲۲۷ میلی‌متر بوده که با توجه به توپوگرافی مناطق، باعث خسارت به ۱۵۰ راه روستایی، تخریب شبکه برق ۱۲۰ روستا و گاز ده‌ها روستای دیگر شد که با برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل تدارک دیده بودیم و تلاش جهادی اکیپ‌های دستگاه‌های متولی، از عسر و حرج مردم پیشگیری شد.
استاندار لرستان افزود: با تلاش نیروهای راهداری تا صبح دوشنبه راه ۵۴ روستا بازگشایی شده و مابقی راه‌ها با تلاش مؤثر راهداری استان به‌زودی بازگشایی می‌شود.
نماینده عالی دولت در لرستان گفت: برق ۱۲۰ روستا بر اثر تخریب شبکه قطع شد که با تلاش نیروهای عملیاتی، برق مناطق برقرار و پایدار شده و نیروهای شرکت گاز در تلاش هستند که مشکل گاز منطقه نیز برطرف ‌شود.
استاندار لرستان درباره آخرین وضعیت راه‌آهن سراسری شمال به جنوب گفت: با توجه به شدت سیلاب، از ورود قطارها به محدوده‌های پرخطر جلوگیری شد و بیش از هزار و ۲۰۰ مسافر گرفتار در مسیر با همکاری دستگاه‌های امدادی و اجرایی به مقصد منتقل شدند.

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