شهرکرد- خبرنگار کیهان:

دومین مرحله اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی جنوب با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از شهرکرد آغاز شد.

سرهنگ پاسدار سید مسعود موسوی، فرمانده سپاه ناحیه شهرکرد، با اعلام این خبر گفت: امروز اعزام راهیان نور دانش‌آموزان دختر شهرستان‌های شهرکرد و فرخ‌شهر انجام شد که ۲۰۰ نفر از دانش‌آموزان و عوامل اجرایی به مدت چهار شبانه‌روز از مناطق عملیاتی جنوب شامل شلمچه، هویزه و فتح‌المبین بازدید خواهند کرد. حجت‌الاسلام حمید محمدی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهرستان شهرکرد نیز هدف از این اعزام را آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ شهادت، ایثار و ازخودگذشتگی دانست و افزود: در طول مسیر، خواهران طلبه و برادران روحانی برای همراهی کاروان، پاسخگویی به شبهات، برگزاری مباحث فرهنگی و نماز جماعت حضور خواهند داشت. وی انتقال فرهنگ ایثار شهدا به نسل جدید را از مهم‌ترین اهداف این کاروان‌ها برشمرد.

سعید رئیسی، فرماندار شهرکرد نیز ضمن قدردانی از تلاش آموزش و پرورش و سپاه شهرستان، این اعزام را در خصوص فرهنگ‌سازی ایثار و مقاومت و آشنایی نسل جدید با رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس دانست.

بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز اظهار کرد: این دومین مرحله اعزام دانش‌آموزان از نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهرکرد به مناطق عملیاتی جنوب است.

وی از برنامه‌ریزی برای اعزام حدود دو هزار و پانصد دانش‌آموز دختر و پسر از مناطق هجده‌گانه استان با همکاری سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) به مناطق عملیاتی جنوب و غرب خبر داد و این سفر را یک فرصت تربیتی و معنوی ارزشمند برای دانش‌آموزان دانست.