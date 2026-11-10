همدان- خبرنگار کیهان:

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از پرداخت ۳۸۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی به جوانان استان از طریق صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون خبر داد.

علی حقیقی در نشست اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای حمایت از اشتغال جوانان اظهار کرد: توانمندسازی نسل جوان از طریق آموزش‌های مهارتی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکار، از اولویت‌های مهم حوزه جوانان است.

وی افزود: در همین راستا، ۲۶۸ نفر برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی در صندوق کارآفرینی امید ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۱۷ نفر با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات معرفی شدند.

حقیقی ادامه داد: همچنین از مجموع ۸۹ پرونده معرفی‌شده به بانک توسعه تعاون، ۱۴ نفر موفق به دریافت ۲۸۰ میلیارد ریال تسهیلات شده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تأکید بر ضرورت تسهیل شرایط دریافت تسهیلات گفت: پیچیدگی مراحل اداری و سخت‌گیری در پذیرش ضمانت‌های بانکی از جمله موانعی است که گاهی جوانان واجد شرایط را از دریافت تسهیلات محروم می‌کند؛ از این رو انتظار می‌رود بانک‌های عامل در چارچوب ضوابط قانونی، همکاری بیشتری با متقاضیان داشته باشند. وی با بیان اینکه اشتغال پایدار صرفاً با پرداخت تسهیلات محقق نمی‌شود، افزود: آموزش مهارت‌های کاربردی و متناسب با نیاز بازار کار باید در کنار حمایت‌های مالی مورد توجه قرار گیرد تا جوانان بتوانند از طریق مهارت‌آموزی، زمینه ورود به بازار کار و راه‌اندازی کسب‌وکار را فراهم کنند.

حقیقی با اشاره به برنامه‌های مهارت‌آموزی اجراشده در استان اظهار کرد: تاکنون ۴۰ دوره آموزشی با مشارکت سه هزار و ۴۶۵ نفر برگزار شده که هوش مصنوعی و نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی از جمله محورهای آموزشی آن بوده است.

وی همچنین از اجرای ۲۹ دوره مهارتی در قالب طرح مهتا با همکاری اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خبر داد و گفت: در این طرح، ۴۳۲ نفر در هفت مرکز مستقر در شهرستان‌های استان، آموزش‌های تخصصی دریافت کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: تعمیرات پکیج، مکانیک خودرو و سایر رشته‌های فنی و کاربردی از جمله مهارت‌هایی است که با هدف افزایش توان اشتغال‌پذیری جوانان در این دوره‌ها آموزش داده می‌شود.

حقیقی در پایان با اشاره به پیگیری مسائل جوانان در ۱۲ محور خاطرنشان کرد: ازدواج، مسکن و اشتغال از مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر است و رفع مشکلات موجود در این حوزه‌ها نیازمند تعامل و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است.